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彰化3名國小姊弟過馬路慘遭休旅車撞飛 姊妹一度無呼吸心跳

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彰化3姊弟過馬路遭休旅車撞 姊妹搶救後恢復心跳

中央社／ 彰化22日電

彰化3姊弟過馬路遭休旅車撞，姊妹搶救後恢復心跳。示意圖／ingimage
彰化3姊弟過馬路遭休旅車撞，姊妹搶救後恢復心跳。示意圖／ingimage
就讀國小的陳姓3姊弟今天在彰化縣伸港鄉建國路與美港公路3段路口遭休旅車撞擊，姊妹一度失去呼吸心跳，男童左腳扭傷，送醫急救後姊妹已恢復心跳，詳細肇事原因警方了解中。

彰化縣消防局晚間6時22分獲報，3名國民小學學童遭撞擊，分別是11歲、9歲女童及8歲男童，立即出動人員前往救護。

救護人員抵達現場時，發現書包、水壺散落一地，2名女童失去呼吸心跳，倒臥路面，現場急救後，緊急送往彰濱秀傳紀念醫院及彰化基督教醫院搶救，受傷男童也送彰濱秀傳醫院救治。

警方表示，73歲休旅車駕駛酒測值為0，正在調查肇事原因。

彰化縣政府教育處說，已立即請督學陪國小校長前往醫院了解狀況；社會處表示，已請社工到醫院關心協助。

休旅車

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