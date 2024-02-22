2萬8面交賣IPHONE手機觸感不對是「假鈔」 男嫌不見了
陳男這月20日凌晨在新北市三重賣網友兩支IPHONE手機，卻收到2萬8000元假鈔，陳男來不及反應，對方已經不見，氣得向新北市三重警方報案。警方受理調閱監視器畫面，已鎖定男子身分，正循線追緝男子到案說明，依法究辦。
據了解，陳姓男子（24歲）日前在臉書二手手機社群貼文賣IPHONE 13pro MAX、IPHONE 13pro兩支手機。一名男網友看見與他聯繫，談妥以2萬8000元價格賣出，雙方並相約在這月20日凌晨零時，於新北市三重區三和路四段三和國中門前面交。
當天凌晨陳男開車前往途中，對方來電表示，要在一旁便利商店領錢，改約陳男直接在超商門口面交。陳男停等不久，對方從超商店內走出，只見他走到陳男駕駛座旁遞給2萬8000元現金，陳男交給對方兩支手機IPHONE手機霎那，對方立刻快步走離。
陳男發現鈔票觸感不對，猛一查看赫見全是假鈔，氣的報警處理。警方受理調閱監視器畫面，鎖定涉案男子，正循線追緝男子到案說明，後續朝詐欺、偽造貨幣等罪嫌偵辦。
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