聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南水泥工廠疑管線破裂 水泥粉塵四散被誤認火災冒煙
台南市南區安平工業區一家水泥工廠，今天下午近4點疑發生管線破裂，散出大量水泥粉塵，路過熱心民眾誤以為發生火災，將水泥粉塵誤認為火災冒煙，報請消防分隊人車到場處理。消防人員到場後，粉塵散落地上，廠方人員出水清洗，結束一場虛驚。
台南市消防局救災救護中心今天下午3點51接獲民眾報案，位於台南市南區中華西路一段安平工業區內，好像有水泥工廠發生火災，冒出大量濃煙。中心派出消防人車到場了解。
消防人員說，他們到達現場時，發現並不是工廠失火，為民眾誤報，可能是工廠內管線破裂，水泥造成粉塵洩漏情形，消防人車到場時，大量粉塵散落地上，廠方也進行灑水動作及善後處理。消防局同步通報環保局及安平工業區服務中心接手處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言