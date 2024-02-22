台南水泥工廠疑管線破裂 水泥粉塵四散被誤認火災冒煙

台南市南區安平工業區一家水泥工廠，今天下午近4點疑發生管線破裂，散出大量水泥粉塵，路過熱心民眾誤以為發生火災，將水泥粉塵誤認為火災冒煙，報請消防分隊人車到場處理。消防人員到場後，粉塵散落地上，廠方人員出水清洗，結束一場虛驚。

台南市消防局救災救護中心今天下午3點51接獲民眾報案，位於台南市南區中華西路一段安平工業區內，好像有水泥工廠發生火災，冒出大量濃煙。中心派出消防人車到場了解。