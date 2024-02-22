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7旬男開車闖紅燈突撞飛2人 後方機車騎士嚇傻

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮壽豐鄉發生車禍事故，昨天中午12時許，74歲洪姓男子駕駛白色汽車，在壽豐鄉中山路二段與中正路口闖紅燈，撞飛2名機車騎士，導致2人身體多處擦挫傷，經送醫治療生命暫無危險，詳細車禍原因尚待警方調查。

吉安警分局指出，志學派出所昨天中午約12時30分接獲報案，在壽豐鄉中山路二段與中正路口有交通事故。調查發現，74歲洪姓男子駕駛汽車，沿中山路二段北往南直行闖紅燈，撞上沿中正路西往東騎機車直行的21歲謝姓男子、23歲陳姓男子，3人在路口發生車禍，現場一片狼籍。

根據後方機車騎士提供的行車記錄器畫面，前方有3輛機車待轉停等紅燈，看見綠燈亮起後，2輛機車隨即往前騎，立刻被闖紅燈的汽車撞上，現場不但有「碰」的一聲，還有緊急的煞車聲，看到發生這麼嚴重的車禍，其他機車騎士嚇傻，趕緊停靠路邊協助叫救護車與報案。

警方表示，發生車禍的3名駕駛酒測均為0，謝男左肩撕裂傷、身體多處擦挫傷，陳男牙齒有3處斷裂，同樣身體多處擦挫傷，兩人均送門諾醫院治療。因肇事駕駛闖紅燈，員警也依法製單舉發。

吉安警分局呼籲，駕駛人行經路口時務必減速慢行，注意車前狀況，並依交通號誌行駛，轉彎時也請遵守交通標線指示，注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。

花蓮74歲洪姓男子駕駛白色汽車，在壽豐鄉中山路二段與中正路口闖紅燈，撞飛2名機車騎士，警方製單舉發闖紅燈駕駛。圖／吉安警分局提供
花蓮74歲洪姓男子駕駛白色汽車，在壽豐鄉中山路二段與中正路口闖紅燈，撞飛2名機車騎士，警方製單舉發闖紅燈駕駛。圖／吉安警分局提供
花蓮74歲洪姓男子駕駛白色汽車，在壽豐鄉中山路二段與中正路口闖紅燈，撞飛2名機車騎士，導致2人身體多處擦挫傷。圖／吉安警分局提供
花蓮74歲洪姓男子駕駛白色汽車，在壽豐鄉中山路二段與中正路口闖紅燈，撞飛2名機車騎士，導致2人身體多處擦挫傷。圖／吉安警分局提供

機車騎士 車禍

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