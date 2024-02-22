男子缺錢花用動手行搶女學生錢包未成 遭警法辦

台南市30歲彭姓男子疑因無業缺錢花用，本月20日清晨在台南護專附近早餐店，見一名女學生掏錢包買早餐，看見錢包裡有錢，涉嫌竟一路尾隨到校門口伸手行搶錢包未成，其間雙方互相拉扯，女學生嚇得失聲尖叫，引來學校教職員、警衛衝上前解圍後，員警接獲報案趕到場合力將彭逮捕法辦。

據了解，台南護專學校1名18歲專科2年級的女學生，本月20日清晨7時50分上學前，先在學校附近的超商買早餐，付錢時拿出裝有2000多元的錢包，1名精神不佳的彭姓男子看到皮夾裡有錢，竟一路尾隨到校門口前，彭伸手行搶，雙方互相拉扯。

女學生一面緊握錢包，一面嚇得失聲尖叫，引來學校教職員、警衛衝上前解圍，彭男見無法得逞，往火車站圓環方向逃逸。警方接獲報案後已趕到，聯合學校人員距離案發地點200公尺將他逮捕，落網的彭男對犯案動機只隨口稱「我肚子餓」。