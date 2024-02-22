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防屏東明揚爆炸案重演 新北消防局赴化學工廠實兵演練
屏東明揚公廠去年發生重大火警，釀成10人死亡、111人受傷的慘劇。為加強救災人員對於化學工廠搶救的應變能力，新北市消防局第一大隊前往轄區存放多種化學物質的中國探針公司進行實兵搶救演練，期望透過演練強化隊員對化學工廠救災的熟悉度，保護自身救災安全，也守護民眾生命、財產。
第一大隊表示，在實兵演練中大隊人員對工廠的救災動線與危險物品存放位置進行全面了解，同時人員搶救時皆須遵守H.A.Z.M.A.T原則，先至安全集結區集結，並與該場所取得資訊評估危害，進行安全辨識與擬定搶救策略後，消防人員才可以入室進行搶救，演練過程著重廠區人員資訊權提供，以及救災人員的搶救動線，以維護消防人員對化學物存放工廠火警的救災安全。
第一大隊大隊長羅凱文表示，中國探針存放甲醇、乙醇、硫酸、氫氧化鈉等化學物質，因化學物反應變化難測，場所平時就應做好安全管理與災時搶救安全，才能保障企業自身及附近居民，也期許藉由實兵搶救演練，強化消防人員救災安全。
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