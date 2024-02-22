桃園蘆竹死亡車禍！2寶爸騎車遭撞 獨留孕妻、3歲女兒
桃園市蘆竹區昨上午發生一起死亡車禍，一名男騎士行經南青路與富昌街口時，與一輛要右轉的小客車發生碰撞，導致傅男重傷倒地死亡。據了解，男騎士女兒才滿3歲，妻子懷有5個月身孕，如今卻天人永隔。
警方調查，40歲傅姓男子昨上午8點多騎車沿南青路往南崁方向直行，與同向右轉往富昌街、43歲王姓男子駕駛的小客車碰撞，導致傅男倒地頭部重傷，救護人員到場時傅男已無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。
據了解，男騎士女兒才滿3歲，妻子還懷有5個月身孕，如今卻天人永隔，家人接獲噩耗後相當悲痛，事後在網路上PO文，協尋事發時的監視器畫面或行車記錄器。而警方獲報到場後，王姓小客車駕駛經呼氣酒精檢測，酒測值為零，已調閱後方車輛的行車記錄器，釐清肇事責任，並報請桃園地檢署檢察官相驗。
蘆竹分局指出，今年1月1日迄今已取締超速違規858件、轉彎不依規定2343件，針對南青路段將加強執法作為，以確保行車安全。呼籲駕駛人應注意車前狀況，變換車道時應注意前後方車輛動態，依規定使用方向燈，遵守道路速限，以免發生交通事故。
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