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宜蘭三星鄉民怨深夜鞭炮隆隆 執法人員無奈嘆舉證難

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

過年期間許多人返鄉或到東部遊玩會放鞭炮、煙火慶祝，卻有部分人士不知自愛，宜蘭三星鄉多名民眾反應，年假晚上超過10時仍有人放煙火、鞭炮，連假過後還撿到不少放完的鞭炮、垃圾；執法人員坦言，目前雖有法可罰，實務上舉證困難，往往疲於奔命又難收效。

近日多名民眾在地方社團「三星大小事」發文抱怨，春節連假期間，三更半夜仍有不少人放鞭炮、煙火，如安農溪堤防附近、尾塹、大洲都有人反應，「半夜被炸醒」；除了噪音，年節過後，也有民眾在路邊、田邊、水溝等處發現放完的鞭炮殘骸。

民眾表示，三星有很多民宿，平時晚上10時後也會有一些卡啦OK和鞭炮聲，但連假、過年期間尤為嚴重；警消或環保局人員都很辛苦，盼政府官員、民意代表等人能聽到民眾之聲，和民宿業者約法三章提醒住宿客，守護在地居民的權益。

三星鄉公所表示，確實收到一些民眾陳情，會馬上通報給警方處理。春節期間施放鞭炮、煙火者眾多，較大型的廟會等活動，公所會先勸導注意，著名景點如落羽松附近也明令禁止，但個人在民宿或住家附近放煙火，只能請警方加強巡邏，並請民宿業者注意。

警方指出，未依規定施放鞭炮或棄置鞭炮垃圾等主要是消防局的管轄範圍，警方接獲報案後，只能依違反社會秩序維護法72條第3項妨害公眾安寧裁罰，可處6000元以下罰鍰，但需查證屬實，如抓到現行或有影片等證據，近幾年春節期間尚無挨罰案例。

主管機關消防局表示，依據宜蘭縣爆竹煙火施放管制自治條例第4條，晚上10時到上午6時不得施放爆竹煙火，違者可處3萬元到15萬元罰鍰；垃圾棄置部分，消防局確認屬實後也會通報縣府環保局開單裁罰。消防局後續將邀集警察局及環保局，針對該類情事研擬防治作為。

法源雖有，實際取締困難重重。基層消防員說，許多人鞭炮放完就走，獲報到場已經人去樓空，就算放鞭炮者還留在現場，若否認到底也很難認定；民眾通報消防員就要出動，春節等鞭炮旺季疲於奔命，到場後又難以舉證開罰，相當困擾。

宜蘭三星鄉多名民眾反應，春節期間晚上10時過後仍有人在放鞭炮、煙火，春節過後也留下不少垃圾，盼公家單位找出解方。圖／民眾提供
宜蘭三星鄉多名民眾反應，春節期間晚上10時過後仍有人在放鞭炮、煙火，春節過後也留下不少垃圾，盼公家單位找出解方。圖／民眾提供
執法人員表示，針對深夜放鞭炮、亂丟垃圾等，其實都有裁罰的法源依據，但實務上舉證困難，常疲於奔命又難收效。圖／民眾提供
執法人員表示，針對深夜放鞭炮、亂丟垃圾等，其實都有裁罰的法源依據，但實務上舉證困難，常疲於奔命又難收效。圖／民眾提供

春節 民宿 連假

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