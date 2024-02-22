影／台電工人遭高壓電觸擊失去意識 送彰基搶救中
台電30歲紀姓工人，今天上午在彰化縣和美鎮彰美路搭升空車裝置開關時，不慎遭1萬1000伏特高壓電電擊傷，當場失去意識也無呼吸心跳，雙手1%三度燒燙傷，消防局據報後，派遣救護人員到場，立即給予CPR+AED電擊，1分鐘後，恢復呼吸心跳，送往彰化基督教醫院急救，尚未恢復意識。
消防局指出，今天上午9時38分許據報，指一名台電人員在和美路彰美路2段執行高空作業時不慎遭高壓電電擊，立即派遣救護人員趕往救護，到達現場時，這名觸電工人已被台電同事移至地面，救護人員評估他沒有意識，沒有呼吸心跳，雙手1%三度燒燙傷，救護人員立即給予CPR+AED電擊1次，1分鐘後，恢復呼吸心跳，立即送往彰化基督教醫院急救。
台電彰化區處業務副處長曾陳發指出，紀姓工人是台電正式員工，今天上午9點37分，到和美鎮東發路328號前，搭升空車裝設線路開關時，不幸遭到1萬1000伏特電壓電擊，當時觸電時，立即斷電，地面上人員發現後，將他移置地面，有關觸電原因仍待調查中。
彰化基督教醫院表示，紀姓工人因被電擊，目前仍意識不清，因電擊非常疼痛，彰基安排進入燒燙傷中心，先為紀姓工人施打鎮靜劑，防止躁動，由於紀姓工人住台中，家屬打算為他接回台中的醫院就近治療。
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