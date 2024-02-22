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影／南投自撞卡聯結車底...車頭全爛 駕駛慘死

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯昨發生一起死亡車禍，年約六旬的鄭姓男子駕駛黑色BMW轎車，行經當地墩煌路一段時，直接撞上停靠路旁的聯結車，撞擊力道之大，車頭全爛，鄭男當場失去生命跡象，送醫不治。警方今表示，詳細肇因及有無酒駕仍待釐清。

警方調查，61歲鄭男昨天下午3時許，開車行經墩煌路一段往碧興路方向行駛，因不明原因自撞停在路旁的聯結車，車頭嚴重毀損，鄭男一度受困，消防人員到場以破壞器材將其救出時，已失去生命跡象，送醫後不治。

該聯結車停靠在路肩白線內，突遭撞擊發生巨大聲響，嚇壞聯結車駕駛及周邊店家，該駕駛說，他把車停路邊到附近麵店吃飯，停好車也有閃燈警示，但進店不到5分鐘，車就被撞了；麵店老闆說，麵還沒煮好就聽到「碰！」一聲，嚇了一大跳。

由於，該肇事車輛鏟入聯結車後方，連人帶車卡車底，車頭全爛，可見當時車速不慢，唯現場周邊民眾大多是聽到聲響才外出查看，並未目擊事發經過；草屯警分局今則表示，詳細肇因仍在調查釐清，至於是否酒駕已抽血酒測待報告出爐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一輛黑色BMW轎車行經南投草屯墩煌路自撞停在路旁的聯結車，撞擊力道之大，車頭全爛，轎車駕駛送醫不治。圖／民眾提供
一輛黑色BMW轎車行經南投草屯墩煌路自撞停在路旁的聯結車，撞擊力道之大，車頭全爛，轎車駕駛送醫不治。圖／民眾提供
一輛黑色BMW轎車行經南投草屯墩煌路自撞停在路旁的聯結車，車頭卡進聯結車底，車頭全爛，轎車駕駛送醫不治。圖／民眾提供
一輛黑色BMW轎車行經南投草屯墩煌路自撞停在路旁的聯結車，車頭卡進聯結車底，車頭全爛，轎車駕駛送醫不治。圖／民眾提供

自撞 酒駕

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