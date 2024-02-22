土城深夜傳巨大爆炸聲嚇壞人 警追查竟是有人做這事

新北市土城區中華路、中央路附近昨天深夜11許傳出巨大爆炸聲，許多已入夢鄉的民眾瞬間被嚇醒，路邊車輛的警報器也紛紛作響，也有居民上網詢問發生何事並報警。土城警方獲報到場，附近店家表示有聽到疑似放煙火的聲響，但出門查看時人已經不見了，警方將調閱監視器追查施放煙火民眾，並通報消防局查處。

有民眾在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文表示，晚上11時50分左右，在中華路二段89巷這裡聽到一個超大聲爆炸聲，不像鞭炮，大聲到路邊汽車都在響，有點可怕，雖然也沒有聞到什麼味道，請問有人知道發生什麼事嗎？」發文一出許多網友紛紛留言表示：「日月光這邊也有聽到」、「我家監視器也有拍到很大聲」，也有網友表示「依閃光及巨響不到一秒研判，應該是有人在河濱放高空煙火。」