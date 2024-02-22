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新北土城深夜巨響桃園都聽到 警調監視器查出「恐是這原因」

中央社／ 新北22日電

新北市土城警分局。圖/Google Map
新北市土城警分局。圖/Google Map
新北市土城區、板橋區部分區域，昨天深夜出現巨響引起驚嚇，連桃園市都有人聽到。新北警方今天表示，調閱監視器追查，疑有人放高空煙火導致，正追查當事人。

有人在臉書（Facebook）社團「我是土城人」貼文稱，21日深夜11時52分左右，發生巨響，詢問究竟發生什麼事，網友形容「有夠可怕的」。

網友回應，今天凌晨0時27分也聽到巨響，以為是打雷；也有人以為是機車排氣管的排放聲音，又像是爆炸聲音。甚至在土城區員林街、板橋區金門街、桃園市龜山區，都有人回應聽到巨響，「家裡小狗都跳起來叫」。

住在土城區中華路城林橋頭的民眾，中午告訴中央社記者，他也有聽到巨響，以為是台電變電箱爆炸，但查看附近並無火花，也沒有看到救災消防車與救護車。

新北市消防局今天表示，並沒有人報案相關案件。

新北市土城警分局告訴中央社記者，接獲民眾報案查詢，調閱監視器與報案時間比對，疑似中華路一段的某熱炒店與檳榔攤附近，有人深夜施放高空煙火導致巨響。

警方說，將循線查詢放煙火的男子，釐清當時的狀況，並請消防局瞭解是否觸犯消防法令。

監視器

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