快訊

藥妝店「1免費服務」消失！她害羞捧手心 員工揭「不提供」關鍵原因

「以馬體」貼文狂夾雜表符掀風潮？網笑比晶晶體還煩：根本Emoji暴發戶

司馬庫斯賞櫻團疑食物中毒11人送醫 醫：「這美食」超母湯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄2線3警官從警35年罹胰臟癌驟逝 妻無法領半餉「關鍵原因曝」

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄某分局二線三星李姓民防組長今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，後被診斷罹患有「癌王」之稱的胰臟癌末期，住院不到一個月昨突驟逝；據了解，從警35年7個月的李姓警官今年9月原本可「全身而退」領月退，因尚有公務人員身分即驟逝，來不及辦退休，卡在公務人員撫卹法規定，妻子無法領半餉。

據了解，在分局擔任民防組長的李姓警官（54歲）原本身體無異樣，今年大選黃金周時，仍盡忠職守，肩負選舉勤務，選舉結束後，1月中旬，李在上班時，突然感到身體不明原因疼痛，分局同事見狀請他先休假就醫檢查。

1月24日住院後，李被診斷已是胰臟癌末期，由院方安排化療，由於身體狀況每況愈下，從警35年7個月，年資到了，但還未滿55歲，原本今年9月年紀符合領月退資格後，即可辦理退休，領月退。

未料，李因疾病纏身，分局協助辦理退休，公文尚在核定期間，但李住院接受化療，病情卻急轉直下，昨突然傳出病逝，從診斷至逝世，僅短短不到1個月。

李姓警官罹癌驟逝消息傳回分局，同仁備感震驚與不捨；據了解，李姓警官育有2男1女，兩子已出社會工作、女兒尚在求學，因退休流程尚未核定，如今驟逝，妻子無法請領遺屬半餉，僅能請領一次性的撫卹。

基層員警質疑從警35年，一生奉獻給國家，卻無法請領月退，妻子無法領半餉，實在令人遺憾。

依據公務人員撫卹法第 3 條公務人員病故，其中撫卹金任職滿15年以上者，除每年給與5個基數之年撫卹金外，其滿15年部分，給與15個基數之一次撫卹金。以後每增1年加給二分之一個基數，最高給與30個基數。未滿一年者，每一個月給與二十四分之一個基數。未滿一個月者，以一個月計。

據了解，因李姓警官退休流程尚未核定，家屬雖無法請領遺屬半餉退休金，但李服務年資已逾15年，依規定家屬仍可領一次性撫卹金及請領10年月撫卹金，家屬所領的一次性撫恤金和領遺屬半餉的金額相差無幾。

高雄市警察局長林炎田得知李姓警官驟逝一事，已指示分局全力協助家屬辦理後事及完成撫卹程序。

高雄市警局某分局二線三星李姓民防組長罹胰臟癌驟逝，來不及辦退休，因受限公務人員撫卹法規定，妻子無法領半餉。記者石秀華／攝影
高雄市警局某分局二線三星李姓民防組長罹胰臟癌驟逝，來不及辦退休，因受限公務人員撫卹法規定，妻子無法領半餉。記者石秀華／攝影

警察

延伸閱讀

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

相關新聞

影／內輪差惹禍！砂石車右轉擦撞機車 高雄夫妻天人永隔

今天上午10點，高雄市內門區發生一起砂石車擦撞機車，導致機車後座黃姓女乘客倒地遭輾壓致死。警方懷疑欲右轉的砂石車因內輪差...

土城深夜傳巨大爆炸聲嚇壞人 警追查竟是有人做這事

新北市土城區中華路、中央路附近昨天深夜11許傳出巨大爆炸聲，許多已入夢鄉的民眾瞬間被嚇醒，路邊車輛的警報器也紛紛作響，也...

高雄2線3警官從警35年罹胰臟癌驟逝 妻無法領半餉「關鍵原因曝」

高雄某分局二線三星李姓民防組長今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，後被診斷罹患有「癌王」之稱的胰臟癌末期，住院不到一個月昨...

73歲男蹲台65線路間換輪胎 後車閃不及直接撞送醫亡

陳姓男子今天上午開車行經新北市台65線快速道路車子突然爆胎，他臨停路肩下車換胎，不料卻遭後方來車衝撞，當場失去生命徵象。警、消趕抵協助陳男送醫急救，陳男傷勢嚴重宣告不治，肇因待查。

影／港男家人不知其蹤發文協尋 竟來台當車手被抓遭羈押

台北市興隆派出所日前接獲民眾報案，表示加入股票投資Line群組，誤入詐騙陷阱，陸續投入新台幣超過千萬元，後續發現無法出金...

新北土城深夜巨響桃園都聽到 警調監視器查出「恐是這原因」

新北市土城區、板橋區部分區域，昨天深夜出現巨響引起驚嚇，連桃園市都有人聽到。新北警方今天表示，調閱監視器追查，疑有人放高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。