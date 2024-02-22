高雄2線3警官從警35年罹胰臟癌驟逝 妻無法領半餉「關鍵原因曝」

高雄某分局二線三星李姓民防組長今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，後被診斷罹患有「癌王」之稱的胰臟癌末期，住院不到一個月昨突驟逝；據了解，從警35年7個月的李姓警官今年9月原本可「全身而退」領月退，因尚有公務人員身分即驟逝，來不及辦退休，卡在公務人員撫卹法規定，妻子無法領半餉。

據了解，在分局擔任民防組長的李姓警官（54歲）原本身體無異樣，今年大選黃金周時，仍盡忠職守，肩負選舉勤務，選舉結束後，1月中旬，李在上班時，突然感到身體不明原因疼痛，分局同事見狀請他先休假就醫檢查。

1月24日住院後，李被診斷已是胰臟癌末期，由院方安排化療，由於身體狀況每況愈下，從警35年7個月，年資到了，但還未滿55歲，原本今年9月年紀符合領月退資格後，即可辦理退休，領月退。

未料，李因疾病纏身，分局協助辦理退休，公文尚在核定期間，但李住院接受化療，病情卻急轉直下，昨突然傳出病逝，從診斷至逝世，僅短短不到1個月。

李姓警官罹癌驟逝消息傳回分局，同仁備感震驚與不捨；據了解，李姓警官育有2男1女，兩子已出社會工作、女兒尚在求學，因退休流程尚未核定，如今驟逝，妻子無法請領遺屬半餉，僅能請領一次性的撫卹。

基層員警質疑從警35年，一生奉獻給國家，卻無法請領月退，妻子無法領半餉，實在令人遺憾。

依據公務人員撫卹法第 3 條公務人員病故，其中撫卹金任職滿15年以上者，除每年給與5個基數之年撫卹金外，其滿15年部分，給與15個基數之一次撫卹金。以後每增1年加給二分之一個基數，最高給與30個基數。未滿一年者，每一個月給與二十四分之一個基數。未滿一個月者，以一個月計。

據了解，因李姓警官退休流程尚未核定，家屬雖無法請領遺屬半餉退休金，但李服務年資已逾15年，依規定家屬仍可領一次性撫卹金及請領10年月撫卹金，家屬所領的一次性撫恤金和領遺屬半餉的金額相差無幾。