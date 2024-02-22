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影／港男家人不知其蹤發文協尋 竟來台當車手被抓遭羈押
台北市興隆派出所日前接獲民眾報案，表示加入股票投資Line群組，誤入詐騙陷阱，陸續投入新台幣超過千萬元，後續發現無法出金，才驚覺受騙上當。警方循線逮捕提款車手，發現他是31歲的香港籍陳姓男子，陳男遭收押後，家人親友渾然不知，發現聯絡不到陳男，還在網路發文拜託尋人。
警方說，民眾報案後立即成立專案小組，檢視詐騙集團與民眾對話紀錄，發現詐團謊稱要出金須再繳所得稅600餘萬元，警方要求被害人，假意與詐團成員配合，約定地點交付剩餘款項，並部署警力埋伏，被害人要面交款項時，警方盤查逮捕假冒投顧專員陳、蔡2嫌。
警方埋伏過程，發現犯嫌為免讓人起疑，曾到現場勘查，不過警方早已關注附近可疑人士，未讓犯嫌發覺，警方逮捕陳、蔡2嫌，在對方背包內查扣2萬多元、現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。
陳姓犯嫌是持短期30天簽證的港籍人士，以觀光旅遊名義短期入境擔任面交車手，全案依涉詐欺、洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦，目前由台北地方法院裁定羈押。
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