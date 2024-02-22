73歲男蹲台65線路間換輪胎 後車閃不及直接撞…送醫命危
陳姓男子今天上午開車行經新北市台65線快速道路，車子突然爆胎，他臨停路肩下車換胎，不料卻遭後方來車衝撞，當場失去生命徵象。警、消趕抵協助陳男送醫急救，目前狀況並不樂觀，持續搶救。
據了解，陳姓男子（73歲）今天上午近10時許，獨自開車沿著新北市台65線快速道路往五股方向行駛，途中行經台65線1.9公里處，車子左後輪突然爆胎，他趕緊把車臨停路肩下車察看，將三角警示架擺放在車後方，隨後蹲地換胎。
不料，後方駱男（44歲）所駕駛租賃車駛來，沒注意到陳男蹲地換胎，他煞車不成直接衝撞陳男，導致陳男人身翻滾到車頭前仰倒在地，當場沒了生命徵象，駱男趕緊打電話報警協處。
警、消獲報派員趕抵，檢視陳男全身多處擦挫傷，現場已無呼吸心跳，緊急協助送醫急救，目前狀況並不樂觀，持續留院搶救。駱男沒有酒駕，陳男抽血待驗，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言