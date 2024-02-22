73歲男蹲台65線路間換輪胎 後車閃不及直接撞…送醫命危

新北市65線2公里處今天上午發生嚴重車禍，駕駛送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝 陳姓男子今天上午開車行經新北市台65線快速道路，車子突然爆胎，他臨停路肩下車換胎，不料卻遭後方來車衝撞，當場失去生命徵象。警、消趕抵協助陳男送醫急救，目前狀況並不樂觀，持續搶救。

據了解，陳姓男子（73歲）今天上午近10時許，獨自開車沿著新北市台65線快速道路往五股方向行駛，途中行經台65線1.9公里處，車子左後輪突然爆胎，他趕緊把車臨停路肩下車察看，將三角警示架擺放在車後方，隨後蹲地換胎。

不料，後方駱男（44歲）所駕駛租賃車駛來，沒注意到陳男蹲地換胎，他煞車不成直接衝撞陳男，導致陳男人身翻滾到車頭前仰倒在地，當場沒了生命徵象，駱男趕緊打電話報警協處。