影／台中四分局打造頂級設備羽球場 警界羨慕喊：想請調了

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局第四分局6樓禮堂場地寬闊，2011年底搬遷至現址後設有羽球場供警員休閒舒壓，歷經多年設備更新下，近期又獲文昌公廟經費挹注，今年初比照專業賽事場館鋪設地墊、燈光，成全台中各分局中最頂級羽球場，警界素來打羽球風氣盛行，讓各地警員羨慕不已。

台中第四分局負責南屯區治安、交通，尤其南屯區內羽球場館密度又是全台中最高，但私人場館往往一位難求，第四分局自2011年12月搬遷至南屯區向心路現址時，當年就將6樓禮堂架設簡易羽球場設備，地面則維持傳統磨石子材質。

第4分局考量警員平時執勤辛苦，很多人休息或假日都喜歡到6樓打羽球，歷任的分局長針對設備逐步更新汰換，直到近期南屯文昌公廟補助30萬元經費，分局增添專業地墊、燈光及周邊置物櫃等，讓原本寬敞的羽球場煥然一新，媲美專業賽事場地。

有警員說，原本在磨石子地面場地打羽球很容易滑倒，鋪設專業地墊除了止滑效果，也比較不容易受傷，加上燈光照明下，打起球來更有在專業場上的儀式感，非常滿意新場地。

第4分局21日也順勢舉辦羽球賽，由各派出所分別報隊，一共有8隊48人參賽，當天由分局長李建興開球，最終由大墩派出所奪得首冠，李建興也說希望用羽球凝聚向心力，讓同仁舒壓後繼續迎接警察工作挑戰。

第四分局警友辦事處主任鄭永和也為羽球賽提供獎金，包括第1名8000元、第2名6000元，第3名5000元及第4名3000元，而只要報隊同仁都能獲得刻有名字的2024龍年專屬個人杯。

台中第4分局6樓禮堂的羽球場原本為磨石子地板，跑動時容易打滑。圖／警方提供
台中第4分局6樓禮堂的羽球場原本為磨石子地板，跑動時容易打滑。圖／警方提供
台中第4分局將6樓禮堂的羽球場大改造，鋪設地墊、加設燈光，規格媲美專業賽事場館。圖／警方提供
台中第4分局將6樓禮堂的羽球場大改造，鋪設地墊、加設燈光，規格媲美專業賽事場館。圖／警方提供
台中第4分局將6樓禮堂的羽球場大改造，鋪設地墊、加設燈光，規格媲美專業賽事場館。圖／警方提供
台中第4分局將6樓禮堂的羽球場大改造，鋪設地墊、加設燈光，規格媲美專業賽事場館。圖／警方提供

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