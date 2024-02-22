影／台中四分局打造頂級設備羽球場 警界羨慕喊：想請調了

台中市警局第四分局6樓禮堂場地寬闊，2011年底搬遷至現址後設有羽球場供警員休閒舒壓，歷經多年設備更新下，近期又獲文昌公廟經費挹注，今年初比照專業賽事場館鋪設地墊、燈光，成全台中各分局中最頂級羽球場，警界素來打羽球風氣盛行，讓各地警員羨慕不已。

台中第四分局負責南屯區治安、交通，尤其南屯區內羽球場館密度又是全台中最高，但私人場館往往一位難求，第四分局自2011年12月搬遷至南屯區向心路現址時，當年就將6樓禮堂架設簡易羽球場設備，地面則維持傳統磨石子材質。

第4分局考量警員平時執勤辛苦，很多人休息或假日都喜歡到6樓打羽球，歷任的分局長針對設備逐步更新汰換，直到近期南屯文昌公廟補助30萬元經費，分局增添專業地墊、燈光及周邊置物櫃等，讓原本寬敞的羽球場煥然一新，媲美專業賽事場地。

有警員說，原本在磨石子地面場地打羽球很容易滑倒，鋪設專業地墊除了止滑效果，也比較不容易受傷，加上燈光照明下，打起球來更有在專業場上的儀式感，非常滿意新場地。

第4分局21日也順勢舉辦羽球賽，由各派出所分別報隊，一共有8隊48人參賽，當天由分局長李建興開球，最終由大墩派出所奪得首冠，李建興也說希望用羽球凝聚向心力，讓同仁舒壓後繼續迎接警察工作挑戰。