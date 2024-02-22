陸男偷渡來台冒名近30年 領遺失手機露餡遭辦

北市警方春節期間受理民眾拾得遺失手機案，經聯繫失主到派出所領取時，經比對身分竟遭通緝且照片長相不符，眼見紙包不住火，失主64歲李男才坦承偷渡來台近30年，依法送辦。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下泉州街派出所於春節連假期間受理民眾拾得手機案，適逢男失主借用友人手機撥打遺失手機尋找，警方隨即聯繫他到派出所領取遺失物。

男失主在友人陪同下到派出所領取遺失手機，警方現場請他提供身分證件比對確認，他起初說未帶證件在身，隨後被要求提供身分證號查詢，結果警方發現竟是1名林姓通緝犯，且證件國民影像照片和這名男失主本人相貌差異極大。

警方立即詢問男失主是否知道自己因案被通緝，以及本人和照片為何不符等問題，他都支吾其詞、無法回覆，員警見狀有異，將他帶至偵查隊比對指紋查證身分，卻比對不出結果。

經研判男失主有可能是偷渡客，警方再帶至移民署專勤隊採驗指紋，同樣查詢不到他在台的任何資料。

最後在員警不斷循循善誘勸說，以及陪同友人苦勸，失主李男才娓娓道來自己偷渡來台近30年的人生。後經聯繫其在對岸的前妻協助傳送其中國大陸證件，身分比對無誤後才水落石出。

李男供稱，自己是中國大陸福建人，於前總統李登輝時期搭船渡海來台，因工作結識1名林姓男子，經林男同意借用身分，便開始「假扮」生活，但兩人早已失聯，為躲避警方查緝，他平日常長期都在工地打零工維生。

陪同友人聞言，也直呼他完全不知李男是頂替他人身分的非法偷渡客。

全案詢後，因李男涉違反入出國及移民法第74條，依法移請台北地檢署和移民署續辦。