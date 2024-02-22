影／賊公園偷包逃！聞婦喊心慌跌跤掉1隻鞋 警13小時逮到人
新北市林姓婦人昨天一早到永和區公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，周姓男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方擴大調閱監器追緝，昨晚在台北市中山區查獲周男到案，警詢後將依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市警方昨天上午8時接獲從事教職的林姓婦人（60歲）報案指稱，早上到永和區仁愛公園兒童遊憩區旁空地運動，隨手將放有10萬元現鈔的包包放置於一旁花圃座椅上，遭一名路過男子趁機順手竊取，抓了包包就快步逃跑，身穿紅色上衣林婦見狀，立即尾隨追逐並大聲呼叫，竊嫌見事跡敗露，逃跑時不慎跌倒並將所竊包包棄置路邊，經林婦現場清點並無任何財物損失。
轄區永和警分局新生派出所及永和偵查隊獲報到場採證，並調閱周邊監視器，發現竊嫌搶包包逃跑時，發現有民眾騎機車追逐，不慎跌跤，不僅把偷來包包隨手棄置路邊，連右腳布鞋也遺落在現場。
永和警方依竊嫌逃逸路線，擴大調閱沿線監視器畫面，發現竊嫌失風後跑進永和區仁愛路一處巷弄，還脫下上衣打赤膊，最後騎機車逃往台北市，警方還發現竊嫌騎機車時，右腳只有穿著黑襪子。
永和警方於案發13小時，昨晚9時許在台北市中山區其住處查獲涉嫌行竊的周姓男子（40歲）到案。據了解，周男落網後坦承，因缺錢花用，才會臨時起意行竊。
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