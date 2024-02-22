桃園楊梅染織廠大火濃煙飄湖口 幸好沒風...隔壁竹縣空品均良好

桃園楊梅新榮路上一間織布、染整工廠，昨晚7時5分許傳出火警，並竄出陣陣濃煙惡臭，雖火勢立即於45分後撲滅，但據環境部資料指出，濃煙將在昨晚10時許影響楊梅及湖口地區。新竹縣環保局立即查看風向及新竹縣空氣品質狀況，所幸當時為微弱西南風至靜風狀況，汙染物侷限在楊梅地區，新竹縣空氣品質良好。

新竹縣政府指出，桃園市政府通報，該起火警約昨晚7時50分撲滅，為避免晚間因風向改變影響新竹縣居民健康，新竹縣環保局立即請環境部協助模擬後續汙染擴散。

依據環境部資料，昨天晚間10時後，可能會影響楊梅及湖口地區。新竹縣政府也透過臉書社群及官方Line發布訊息，請湖口地區居民晚間10時以後緊閉門窗，若要外出請戴上口罩做好自身防護。