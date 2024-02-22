快訊

惡臭燒民怨！蔣萬安下令複式通報：所有人給我雞婆一點

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

桃園楊梅染織廠大火濃煙飄湖口 幸好沒風...隔壁竹縣空品均良好

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

桃園楊梅新榮路上一間織布、染整工廠，昨晚7時5分許傳出火警，並竄出陣陣濃煙惡臭，雖火勢立即於45分後撲滅，但據環境部資料指出，濃煙將在昨晚10時許影響楊梅及湖口地區。新竹縣環保局立即查看風向及新竹縣空氣品質狀況，所幸當時為微弱西南風至靜風狀況，汙染物侷限在楊梅地區，新竹縣空氣品質良好。

新竹縣政府指出，桃園市政府通報，該起火警約昨晚7時50分撲滅，為避免晚間因風向改變影響新竹縣居民健康，新竹縣環保局立即請環境部協助模擬後續汙染擴散。

依據環境部資料，昨天晚間10時後，可能會影響楊梅及湖口地區。新竹縣政府也透過臉書社群及官方Line發布訊息，請湖口地區居民晚間10時以後緊閉門窗，若要外出請戴上口罩做好自身防護。

新竹縣環保局表示，今天早上依據環境部及新竹縣微型感測器資料顯示，新竹縣空氣品質為良好狀況。若民眾關心周遭空氣品質，可透過環境部及新竹縣微型感測資料查詢空氣品質。

新竹縣環保局表示，今天早上依據環境部及新竹縣微型感測器資料顯示，新竹縣空氣品質為良好狀況。圖／取自新竹縣空氣品質感測物聯網公開查詢平台
新竹縣環保局表示，今天早上依據環境部及新竹縣微型感測器資料顯示，新竹縣空氣品質為良好狀況。圖／取自新竹縣空氣品質感測物聯網公開查詢平台
桃園楊梅新榮路上一間織布、染整工廠，昨晚7時5分許傳出火警，並竄出陣陣濃煙惡臭。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅新榮路上一間織布、染整工廠，昨晚7時5分許傳出火警，並竄出陣陣濃煙惡臭。記者翁唯真／翻攝

新竹 環境部 空氣品質

延伸閱讀

力鵬楊梅廠火警 桃園環保局：楊梅、湖口空品恐受影響

桃園工廠火警惡臭監控中 張善政提醒「這2區」要注意

深坑火災影響雙北！環保局回應戴奧辛疑義 曝侯市長第一時間下令指揮

影／深坑殘火悶燒惡臭持續 環保局監測空品無戴奧辛

相關新聞

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

高雄某分局二線三星李姓警官今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，緊急住院診斷後發現罹患胰臟癌末期，住院治療不到一個月，昨天驚...

畫面曝光！71歲駕駛車上聊天分神 轎車一歪撞上淡海輕軌列車

潘姓男子昨晚開車載著朋友外出，途中行經新北市淡水區濱海路上，疑因與友聊天疏於注意號誌燈狀況，不慎與淡海輕軌列車發生碰撞，...

影／高雄女騎士不適倒地遺憾不治 3路人英勇搶救成在地佳話

高雄65歲劉姓婦人昨天上午6時許騎車行經岡山區大仁路時，突然驟停路中，之後連人帶車摔倒在地，後方3名路過民眾發現，有人趕...

山道「卡」車！阿里山公路38.9K堵車中 禍首曝光

嘉義台18線阿里山公路38.9公里靠近嘉130鄉道路段，今天9點左右發生1輛大貨車，疑過彎不慎卡山溝，整輛車橫擋上下山路...

神力女超人！新北女勇消衝火場抬人 鬼門關前搶回15命

新北市消防局女消防員人數日漸增多，且在救災救護上的表現更是亮眼。其中承擔繁重救護勤務的第一大隊新板分隊3名女消防陳淑玲、...

桃園物流公司起火 汽車零件燃燒濃煙漫天...消防人員灌救中

桃園平鎮南東路496號一間物流公司內，存放汽車零件且起火燃燒，濃煙漫天際，消防獲報後於上午9時38分抵達，現場為地上1層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。