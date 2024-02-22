快訊

惡臭燒民怨！蔣萬安下令複式通報：所有人給我雞婆一點

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄警見工地半夜閃光 毒蟲竊電纜辯「修水電」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區國泰路一處建築工地前天凌晨被巡邏警網撞見有手電筒燈光一閃一閃，警方進入查看，發現樓梯口有人影，趨前詢問，盧姓男子辯稱「我是修水電的」，但身旁卻散落數綑電線和電鑽工具，竊行露餡，當場被警方上銬逮捕。

鳳山警分局忠孝派出所警方前天凌晨2時許，巡邏經過國泰路一處興建中的建築工地，警方發現，本應在半夜熄燈狀態的工地卻有燈光一閃一閃，於是會同工地留守人員進入工地察看。

警方逐層檢查時，發現盧姓男子（37歲）嘴中叼著K菸坐在樓梯口，詢問盧男做什麼？盧回稱「在現場修水電」，盧的回答令警方質疑「半夜修水電？」警方見盧身旁有數綑散落一地的電線以及電鑽等電動工具，追問下，盧才坦承偷竊電纜線。

警方通知工地負責人到場，清點後，發現盧所竊贓物約價值2萬5千元。盧聲稱，因失業無收入，見工地夜晚漆黑，有機可趁，於是進入工地行竊打算將贓物變賣；後警方對盧搜身，在其身上香菸盒內發現3根K菸，將盧上銬逮捕，警詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮；圖為警方查扣工具。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮；圖為警方查扣工具。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜從鳳山區國泰路一處建築工地圍籬旁潛入行竊，警方見有燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜從鳳山區國泰路一處建築工地圍籬旁潛入行竊，警方見有燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮；圖為警方查扣贓物。記者石秀華／翻攝
高雄市盧姓男子半夜潛入鳳山區國泰路一處建築工地行竊，警方見手電筒燈光一閃一閃查看，盧見警辯「來修水電」，因數綑電線和工具，竊行露餡，當場被逮；圖為警方查扣贓物。記者石秀華／翻攝

建築 毒品 水電

延伸閱讀

趁無人看守闖入…盜走新建案銅電纜、瓦斯爐爐心變賣 警逮3嫌送辦

影／有夠衰！騎車竟遇電線垂地遭絆倒 高雄男女騎士慘送醫

調查局中和園區大樓驚傳命案 工地包商陳屍地下停車場

影／三重男被騙290萬 18歲車手說這句話…警怒了

相關新聞

台65車禍！汽車拋錨駕駛下車查看 後車撞飛送醫命危

一名70多歲老翁今天上午9時許開車行經新北市65線2公里處，疑因車子拋錨他下車查看，未料，遭後方來車直接撞飛，當場沒有生...

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

高雄某分局二線三星李姓警官今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，緊急住院診斷後發現罹患胰臟癌末期，住院治療不到一個月，昨天驚...

畫面曝光！71歲駕駛車上聊天分神 轎車一歪撞上淡海輕軌列車

潘姓男子昨晚開車載著朋友外出，途中行經新北市淡水區濱海路上，疑因與友聊天疏於注意號誌燈狀況，不慎與淡海輕軌列車發生碰撞，...

桃園糊塗媳婦買便當騎車去走路回 婆婆一問沒想起...以為車被竊

桃園市大園區一名陳姓婦人昨晚返家時，發現媳婦應該停在家門口的機車竟不翼而飛，急忙報警求助，員警獲報後調閱監視器查詢機車行...

桃園物流公司起火 汽車零件燃燒濃煙漫天...消防人員灌救中

桃園平鎮南東路496號一間物流公司內，存放汽車零件且起火燃燒，濃煙漫天際，消防獲報後於上午9時38分抵達，現場為地上1層...

桃園楊梅染織廠大火濃煙飄湖口 幸好沒風...隔壁竹縣空品均良好

桃園楊梅新榮路上一間織布、染整工廠，昨晚7時5分許傳出火警，並竄出陣陣濃煙惡臭，雖火勢立即於45分後撲滅，但據環境部資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。