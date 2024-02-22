影／高雄警見工地半夜閃光 毒蟲竊電纜辯「修水電」

高雄市鳳山區國泰路一處建築工地前天凌晨被巡邏警網撞見有手電筒燈光一閃一閃，警方進入查看，發現樓梯口有人影，趨前詢問，盧姓男子辯稱「我是修水電的」，但身旁卻散落數綑電線和電鑽工具，竊行露餡，當場被警方上銬逮捕。

鳳山警分局忠孝派出所警方前天凌晨2時許，巡邏經過國泰路一處興建中的建築工地，警方發現，本應在半夜熄燈狀態的工地卻有燈光一閃一閃，於是會同工地留守人員進入工地察看。

警方逐層檢查時，發現盧姓男子（37歲）嘴中叼著K菸坐在樓梯口，詢問盧男做什麼？盧回稱「在現場修水電」，盧的回答令警方質疑「半夜修水電？」警方見盧身旁有數綑散落一地的電線以及電鑽等電動工具，追問下，盧才坦承偷竊電纜線。

警方通知工地負責人到場，清點後，發現盧所竊贓物約價值2萬5千元。盧聲稱，因失業無收入，見工地夜晚漆黑，有機可趁，於是進入工地行竊打算將贓物變賣；後警方對盧搜身，在其身上香菸盒內發現3根K菸，將盧上銬逮捕，警詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

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