友誤認他爛醉搬上車沒理會 高雄男吸毒混酒躺密閉車內身亡

橋頭地方法院外觀照。本報資料照 高雄趙姓、羅姓兩人前年某日凌晨相約飲酒，兩人先約超商見面，由羅開車載趙前往，羅於車內及酒吧，都施用毒品咖啡包，近中午，趙主動開車載羅回超商，之後逕自騎車離去，因趙遲遲未見羅聯繫，當他重返停車處時，驚見羅於車內身亡；事後，趙被依過失致死罪嫌起訴，不過，近日法院判他無罪。

判決指出，當天趙、羅二人自酒吧離開時，羅已明顯無法開車，趙雖自願駕車載羅返回，但車停超商前，趙就自行騎機車離去，直到隔天凌晨，他返回停車處尋見羅時，才趕緊報案，卻為時已晚。

事後，法醫驗屍解剖鑑定，羅體內毒物化學報告顯示，血液檢出酒精371mg/dL，毒品Mephedrone（俗稱喵喵）0.774ug/mL，皆單獨已達致死濃度範圍。羅當天是因急性酒精與多重藥物中毒、環境缺氧窒息、熱灼傷及橫紋肌溶解症死亡。

岡山分局當時扣得證物，包含摻有第三級毒品Mephedrone咖啡包8包，檢方主張，趙讓羅陷於風險當中，兩人離開酒吧時，趙應知羅濫用藥物與飲酒過量，已無法自理，需人攙扶且僅能躺臥車內，理應盡速就醫，趙卻在中午炎熱時段，將羅留在車窗緊閉、空氣不流通的車內，顯有過失。

對此，趙堅決否認有過失致死犯行，他辯稱，當時以為羅已睡著，把羅搬上車後座時，曾試圖叫醒對方，但沒有任何反應，僅確定還有生命跡象，沒想到，會因此發生憾事。

合議庭審酌，趙、羅二人僅為朋友關係，趙並無保護羅的義務，且趙停車於超商前，無法預料羅會因此死亡，依驗屍報告，縱使將羅獨留車內，尚難認定這與羅死亡結果，具有直接關聯性，無從推認趙具違反注意義務，負有過失罪責，因此，判趙無罪。

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