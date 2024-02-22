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男想輕鬆賺下載「永恆」App慘遭詐百萬 與警合作逮21歲車手
陳姓男子農曆年前在網路上看見教受投資訊息，從臉書連結至LINE，並提供盯盤、報股、代為操作等服務，他按照網頁指示下載詐團設置的投資股市APP「永恆」，按照老師指示將百萬資金匯入「永恆官方客服」指定帳戶，以為可成功獲利，卻血本無歸；陳向警方報案，雙方談妥演一齣戲，謊稱要再投一百萬元，日前將假冒投資公司的專員誘出，等到黃姓男車手現身取款，遭埋伏警力逮捕，警詢後依詐騙罪嫌移送法辦。
警方調查，這起詐騙手法是詐團假冒媒體網路理財投資專家等身分，於各社群網路平台刊登「讓你輕鬆賺」、「高報酬保證獲利」等一頁式廣告，廣邀學員進入「LINE投資群組」或「假投資APP」，群組內由詐團成員冒充專家上課，佯稱可帶領學員操作股市或代為投資賺錢保證獲利及抽中股票等，讓被害人卸下心房而匯款入金。
警方說，等被害人上當後，詐團再安排外派專員車手與對方面交，使民眾一步步掉入詐騙集團所設下的陷阱。警方接獲陳男報案，便互相配合，以再支付高額資金一百萬元投資為由，與客服人員相約，並在指定面交處所周邊佈署優勢警力埋伏守望，見依約前來取款的男子，員警便一擁而上，當場將面交的21歲黃男逮捕。
新竹市警察局第一分局分局長羅裕城表示，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，近日新興假冒名人假投資詐騙除匯款外也推出面交到府服務方案，皆標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。
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