新北八里清晨貨櫃倉庫起火 波及一旁民宅

新北市八里區賢三街一處鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨突然冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵，火勢延燒一旁民宅，消防員緊急疏散住戶布水線灌救，火勢40分鐘後撲滅，初估燃燒面積計約155平方公尺，起火原因待查。

據了解，新北市八里區賢三街兩個鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨4時32分左右突然冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛43車、消防員106人趕抵，現場火舌竄出還向外延燒一旁民宅，消防員趕緊布水線灌救，火勢於5時9分撲滅。

消防員殘火處理，發現鐵皮貨櫃內儲放有機溶劑及清潔用具、用品，所幸火勢沒有擴大現場無人傷亡，初估燃燒面積約150平方公尺，一旁民宅則是陽台及房間燒毀約5平方公尺，至於卻切起火原因，有待新北市消防局火調人員調查釐清。