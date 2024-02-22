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新北八里清晨貨櫃倉庫起火 波及一旁民宅

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市八里區賢三街一處鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨突然冒出大量濃煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動人車趕抵，火勢延燒一旁民宅，消防員緊急疏散住戶布水線灌救，火勢40分鐘後撲滅，初估燃燒面積計約155平方公尺，起火原因待查。

據了解，新北市八里區賢三街兩個鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨4時32分左右突然冒出大量濃煙，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛43車、消防員106人趕抵，現場火舌竄出還向外延燒一旁民宅，消防員趕緊布水線灌救，火勢於5時9分撲滅。

消防員殘火處理，發現鐵皮貨櫃內儲放有機溶劑及清潔用具、用品，所幸火勢沒有擴大現場無人傷亡，初估燃燒面積約150平方公尺，一旁民宅則是陽台及房間燒毀約5平方公尺，至於卻切起火原因，有待新北市消防局火調人員調查釐清。

第三救災救護大隊陳志德表示，火災發生時民眾務必先保持冷靜，並做適當避難逃生動作。若發現火勢過大，務必以「相對安全避難位置」如選擇有對外窗房間來避難，切勿躲藏在廁所、衣櫃內，同時要關門使用毛巾或衣物塞緊門縫，於窗戶旁待援，以免因濃煙進入避難空間，影響民眾逃生。

新北市八里區賢三街兩鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨冒出火煙，新北消防馳援灌救沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區賢三街兩鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨冒出火煙，新北消防馳援灌救沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區賢三街兩鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨冒出火煙，新北消防馳援灌救沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區賢三街兩鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨冒出火煙，新北消防馳援灌救沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區賢三街兩鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨冒出火煙，新北消防馳援灌救沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區賢三街兩鐵皮貨櫃倉庫，今天凌晨冒出火煙，新北消防馳援灌救沒人受傷。記者曾伯愷／翻攝

房間 消防員

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