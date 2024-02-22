神力女超人！新北女勇消衝火場抬人 鬼門關前搶回15命

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新板隊員陳淑玲憑藉專業技術及毅力，成功救回15名心臟驟停患者。記者黃子騰／翻攝
新板隊員陳淑玲憑藉專業技術及毅力，成功救回15名心臟驟停患者。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局女消防員人數日漸增多，且在救災救護上的表現更是亮眼。其中承擔繁重救護勤務的第一大隊新板分隊3名女消防陳淑玲、楊馨甯及邱馨儀，除了與分隊同仁一同肩負救災及救護工作外，在體能訓練及消防戰技上表現更是出色，憑藉著專業技術從鬼門關前救回許多民眾，優秀的表現讓男消防員刮目相看。

新北市消防局表示，新板隊員陳淑玲在民眾心跳驟停的救護案件中，靠著專業的技術與堅持不懈的精神，至今已成功救回了15位患者康復出院，讓15個原本將破碎的家庭得以重新團圓。另外隊員楊馨甯之前在板橋旅館火警中，發現有患者倒臥在火場內失去意識，楊馨甯當機立斷憑藉精實的訓練與驚人的毅力，深入火場內部獨自將患者救出。而隊員邱馨儀出勤1件公車壓困救援中，以過往豐富經驗引導同仁將傷患即時拉出，順利將患者從鬼門關前救回。

新北市消防局第一大隊大隊長羅凱文表示，消防工作不分性別，只要擁有熱忱，並勇於扛起每次出勤的挑戰，都能成為優秀稱職的消防員。新板分隊3位女性隊員，平時在體技能上的訓練非常用心，在出勤時偶爾會遭遇棘手的難題，也不曾輕言放棄，也造就她們成為救人無數的巾幗英雄。

患者 消防員

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