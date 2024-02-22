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風乾機故障起火！學甲農會倉庫清晨悶燒 波及40噸玉米
台南市學甲區農會倉庫今凌晨傳出悶燒，消防局獲報緊急調派14車32人馳往灌救，約1小時撲滅火勢，幸無人受困，初步調查，疑風乾機機械故障起火造成約40噸玉米原料受波及，詳細損失待查。
消防局今晨5點3分獲報，學甲區中山路學甲農會倉庫有不明煙霧竄出，緊急調派學甲、將軍等消防分隊14車32人趕往，現場建物結構為1樓挑高鋼骨鐵皮為農會倉庫，燃燒乾燥機內部存放玉米粒。
消防隊員初步調查，為風乾機機械故障起火，原料玉米約40噸，燃燒面積約1平方公尺，現場呈現悶燒，在消防隊員全力灌救下，5點31分控制火勢，6點2分撲滅，確定無人受困，玉米損失情形待進一步盤點。
迅速趕至現場的學甲農會總幹事李曉軍說，謝謝消防隊員及時撲滅火勢，倉庫建物未受損，玉米原料及設備維修估計約數十萬元。
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