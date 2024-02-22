聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航工安意外 起落架夾死維修員

聯合報／ 記者甘芝萁周彥妤陳俊智／連線報導

華航徐姓飛機維修員昨拆除報廢客機起落架時被自動收起的起落架夾傷不治；現場拉起封鎖線進行調查。圖／桃園市勞檢處提供
華航徐姓飛機維修員昨拆除報廢客機起落架時被自動收起的起落架夾傷不治；現場拉起封鎖線進行調查。圖／桃園市勞檢處提供

華航空五十四歲徐姓飛機維修員，昨天上午在桃園機場進行報廢客機拆除作業時，因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收起，徐遭起落架夾住重傷，搶救後不治。這是華航近五年最嚴重工安意外，桃園市勞檢處昨已依違反職業安全衛生設施規則勒令停工，後續依重大職災程序究責。

桃園市勞檢處昨前往調查，發現相關單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否確實洩壓，導致起落架在安全裝置斷裂後收起釀此意外。此次意外之前，勞檢處近五年對華航共實施六次勞動檢查，處分停工一次、裁罰三次，共裁罰廿六萬元。

據了解，華航上次發生工安意外是二○一七年九月，當時維修廠內一架Ａ三三○疑因操作程序疏忽，二名維修人員不幸摔落造成重傷。

昨天發生意外的報廢客機原為華航七四七客機，退役後賣給美國公司，航機編號改為Ｎ七三六ＪＸ。由於該航機報廢很久，遲遲未交機，因此航機無法上電，也無法加壓液壓，昨在華航廠區空地拆解。七四七的起落架本身有大彈簧，且很重，一旦不慎被夾住，受傷會很嚴重。

據了解，徐姓飛機維修員在華航年資至少十年以上，並非新手，華航修護工廠昨晚也緊急發布短訊通報給員工，提醒員工做好安全防護措施，避免發生危險。

華航企業工會理事長劉惠宗指出，該架飛機已出售，目前並非華航飛機，已由回收廠商公司接手，因回收公司無相關拆機經驗，華航因此派員支援，全案進入配合調查階段，釐清權責等相關事宜。

華航表示深感遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜及撫卹作業。交通部民用航空局已收到華航通報。

機師出身的民眾黨台北市議員張志豪指出，據瞭解該架飛機為準備報廢拆除的飛機，因此與一般飛機以液壓執行起落架移除方式不同，起落架安全裝置是否合用該架飛機，以及有無定期檢修、保養，應是未來調查的兩大方向。

勞檢 桃園機場 華航

延伸閱讀

維修員遭起落架夾身亡…勞檢處檢查揪「少1動作」致死 勒令華航停工

C919海外首秀成焦點、簽大單 空巴：歡迎競爭

華航營收／元月寫歷年同期最高 市場需求強勁推升整體載客

影／屏東工安意外…吊掛數百公斤石神像 起重機老闆遭斷裂吊臂奪命

相關新聞

桃園工廠火警惡臭監控中 張善政提醒「這2區」要注意

桃園楊梅新榮路上力鵬企業公司楊梅廠從事印染業，今晚7時5分許傳出火警，現場3樓有火蛇竄出，消防人員獲報後1小時內撲滅火勢...

銀髮旅行團賞櫻遇驚魂！13人自司馬庫斯返程突上吐下瀉 68歲男無力倒地

新竹縣知名賞櫻景點司馬庫斯今晚傳出有一行來自台中的18人賞櫻團，賞完櫻正準備返程下山時，陸續出現中毒、上吐下瀉，甚至有民...

1300萬現金擺木箱欲娶媳 過完年返家驚遭竊…警比對DNA逮樓下鄰居

新北市板橋區1名38歲林姓女子春節期間返回南部過年，12日北上返回板橋住處時驚見存放在上鎖箱子內的1300萬現金遭竊，立...

華航工安意外 起落架夾死維修員

中華航空五十四歲徐姓飛機維修員，昨天上午在桃園機場進行報廢客機拆除作業時，因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收...

桃園女逛誠品「突昏倒抽搐」 休假勇消目睹衝上前急救

桃園市誠品書店今晚發生一名女子逛街時突然倒地抽搐不止，龜山消防分隊隊員謝政澈正好也在書店內看書，立即發揮消防員熱血救人的...

疑從雜草堆引燃大火…台南建材工廠火勢延燒至廠房 濃煙蔽天消防忙灌救

台南安定港口里一處工廠下午傳出火警，火勢疑似從外頭雜草堆引燃廠方空地堆置的木棧板，一發不可收拾，火勢順著聯通廠房延燒，濃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。