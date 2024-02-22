華航工安意外 起落架夾死維修員

華航徐姓飛機維修員昨拆除報廢客機起落架時被自動收起的起落架夾傷不治；現場拉起封鎖線進行調查。圖／桃園市勞檢處提供

中華航空五十四歲徐姓飛機維修員，昨天上午在桃園機場進行報廢客機拆除作業時，因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收起，徐遭起落架夾住重傷，搶救後不治。這是華航近五年最嚴重工安意外，桃園市勞檢處昨已依違反職業安全衛生設施規則勒令停工，後續依重大職災程序究責。

桃園市勞檢處昨前往調查，發現相關單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否確實洩壓，導致起落架在安全裝置斷裂後收起釀此意外。此次意外之前，勞檢處近五年對華航共實施六次勞動檢查，處分停工一次、裁罰三次，共裁罰廿六萬元。

據了解，華航上次發生工安意外是二○一七年九月，當時維修廠內一架Ａ三三○疑因操作程序疏忽，二名維修人員不幸摔落造成重傷。

昨天發生意外的報廢客機原為華航七四七客機，退役後賣給美國公司，航機編號改為Ｎ七三六ＪＸ。由於該航機報廢很久，遲遲未交機，因此航機無法上電，也無法加壓液壓，昨在華航廠區空地拆解。七四七的起落架本身有大彈簧，且很重，一旦不慎被夾住，受傷會很嚴重。

據了解，徐姓飛機維修員在華航年資至少十年以上，並非新手，華航修護工廠昨晚也緊急發布短訊通報給員工，提醒員工做好安全防護措施，避免發生危險。

華航企業工會理事長劉惠宗指出，該架飛機已出售，目前並非華航飛機，已由回收廠商公司接手，因回收公司無相關拆機經驗，華航因此派員支援，全案進入配合調查階段，釐清權責等相關事宜。

華航表示深感遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜及撫卹作業。交通部民用航空局已收到華航通報。

機師出身的民眾黨台北市議員張志豪指出，據瞭解該架飛機為準備報廢拆除的飛機，因此與一般飛機以液壓執行起落架移除方式不同，起落架安全裝置是否合用該架飛機，以及有無定期檢修、保養，應是未來調查的兩大方向。