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華航工安意外 起落架夾死維修員
中華航空五十四歲徐姓飛機維修員，昨天上午在桃園機場進行報廢客機拆除作業時，因飛機後方左側起落架安全裝置斷裂，起落架自動收起，徐遭起落架夾住重傷，搶救後不治。這是華航近五年最嚴重工安意外，桃園市勞檢處昨已依違反職業安全衛生設施規則勒令停工，後續依重大職災程序究責。
桃園市勞檢處昨前往調查，發現相關單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否確實洩壓，導致起落架在安全裝置斷裂後收起釀此意外。此次意外之前，勞檢處近五年對華航共實施六次勞動檢查，處分停工一次、裁罰三次，共裁罰廿六萬元。
據了解，華航上次發生工安意外是二○一七年九月，當時維修廠內一架Ａ三三○疑因操作程序疏忽，二名維修人員不幸摔落造成重傷。
昨天發生意外的報廢客機原為華航七四七客機，退役後賣給美國公司，航機編號改為Ｎ七三六ＪＸ。由於該航機報廢很久，遲遲未交機，因此航機無法上電，也無法加壓液壓，昨在華航廠區空地拆解。七四七的起落架本身有大彈簧，且很重，一旦不慎被夾住，受傷會很嚴重。
據了解，徐姓飛機維修員在華航年資至少十年以上，並非新手，華航修護工廠昨晚也緊急發布短訊通報給員工，提醒員工做好安全防護措施，避免發生危險。
華航企業工會理事長劉惠宗指出，該架飛機已出售，目前並非華航飛機，已由回收廠商公司接手，因回收公司無相關拆機經驗，華航因此派員支援，全案進入配合調查階段，釐清權責等相關事宜。
華航表示深感遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜及撫卹作業。交通部民用航空局已收到華航通報。
機師出身的民眾黨台北市議員張志豪指出，據瞭解該架飛機為準備報廢拆除的飛機，因此與一般飛機以液壓執行起落架移除方式不同，起落架安全裝置是否合用該架飛機，以及有無定期檢修、保養，應是未來調查的兩大方向。
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