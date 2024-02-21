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影／行程、食宿全不知！女疑遭誘騙赴泰國旅遊 航警清查資料在機場攔阻成功

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

新北市一名20多歲李姓女子瞞著家人準備搭機前往泰國，因李女家屬懷疑她遭到詐騙，便向新北市議員林國春陳情，曾擔任警官的林國春隨即聯絡航警局，警方獲報後成功在桃機尋獲李女及其友人，並通知家屬到場，航警向李女列舉多件遭詐騙出國案例，女子才打消出國念頭隨家人離開機場

航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，今天上午，新北市議員林國春辦公室接獲民眾陳情，稱其20餘歲女兒疑似遭人誆騙要搭機前往泰國，而且女兒隱瞞行程疑似已在桃機準備搭機，希望警方能將她攔下。

陳博全指出，航警局刑事警察大隊接獲通報後，立即清查班機資料，果然在航廈內尋獲正準備辦理登機手續的20餘歲李姓女子及其友人。李女向警方表示將與友人一同至泰國曼谷旅遊1個月，但警方詢問赴泰旅遊之行程、食宿等規劃時，李女卻一問三不知。

處理員警當下立即通知李女家屬到場，並列舉遭詐騙出國案例，女子最終才在趕赴現場的父親、兄長及員警的合力規勸下打消出國念頭，由家屬陪同返家，但李女友人則仍依照原定計劃自行搭機前往泰國。

陳博全表示，國人遭詐騙出國事件在政府及媒體強力宣導下，近期已少有被害案件，但仍不排除少數民眾因資訊不足或受網路交友影響受騙，航警局再次呼籲國人謹慎小心，同時持續透過實際行動強調政府反詐騙決心。

新北市一名李姓女子疑似遭到誘騙出國，航警局刑警大隊獲報後派員到場勸導。圖／航警局提供
新北市一名李姓女子疑似遭到誘騙出國，航警局刑警大隊獲報後派員到場勸導。圖／航警局提供

新北 機場 泰國 詐騙

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