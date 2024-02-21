疑過彎不慎…夫妻採檳榔返家 行駛山區產道突「90度翻車」妻受困

68歲林姓男駕駛今天中午與61歲丁姓妻子採收檳榔完要返家途中，行經嘉義縣大埔鄉長枝坑產業道路，疑過彎因道路太陡，不慎翻車90度，林男自行脫困後，通報其妻受困車內，警、消趕往救援，丁妻右肩骨折及多處挫傷，所幸意識清楚，送醫救治；警方調查，駕駛與副駕酒測零，因過彎道路太陡翻車。

中埔警分局指出，初步調查林男駕駛與丁姓婦人為夫妻關係，兩人剛採收完檳榔由林男開車返家，途中自述產業道過過彎太陡，小貨車不慎側翻90度，林男自行脫困，並通報求援，兩人酒測皆零；中埔警分局呼籲，山區產業道路彎曲路小，用路人行經應減速慢行，並注意車前狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。

嘉義消防局表示，中午12點24分獲報於大埔鄉長枝坑產業道路附近有民眾車內受困，立即派遣大埔分隊人車前往，到場回報一輛小貨車不明原因翻覆，傷者一名61歲婦人，受困副駕駛座，人員協助破窗脫困，婦人意識清楚，身體多處擦傷、右肩骨折，現場給予急救處置後，由救護車送嘉義聖馬爾定醫院救治。