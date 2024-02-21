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床墊掉落掉國道 小貨車駕駛停內線車道下車搬運…警：違反2規定將開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

一輛小貨車今上午10點40分行經國道3號南向426.5公里處時，載運床墊掉落，小貨車駕駛將車停放在內線車道，並將床墊撿起來。國道警方表示，貨車駕駛違規將車停放內線車道，床墊掉落，違反道路交通管理處罰條例兩項規定，將查證後依規定舉發。

國道警方指出，今上午10點40分接獲報案後，通報高速公路局南區交控中心派員排除及線上巡邏車前往處理，巡邏車在11點5分抵達現場，並未發現該部小貨車。

警方表示，該輛小貨車違規停於內線車道，可依道路交通管理處罰條例第33條1項8款規定舉發，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。床墊掉落可依處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，將調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對追查該掉落車輛，並通知車主到案說明，查證後依規定舉發。

國道警方提醒，車輛裝載貨物上路前務必詳細檢查有無綑綁牢固；若遇到有物品掉落需撿拾，可先於掉落物後方100公尺處設置故障標誌並撥打1968通報高速公路局尋求其協助，勿逕自進入車道，以免造成行車危害。

一輛小貨車今上午10點40分行經國道3號南向426.5公里處時，載運床墊掉落，小貨車駕駛將車停放在內線車道，並將床墊撿起來。國道警方表示，違反兩項規定，將查證後舉發。圖／取自記者爆料網
一輛小貨車今上午10點40分行經國道3號南向426.5公里處時，載運床墊掉落，小貨車駕駛將車停放在內線車道，並將床墊撿起來。國道警方表示，違反兩項規定，將查證後舉發。圖／取自記者爆料網

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