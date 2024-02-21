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基隆市公布新任消防局長！前局長陷婚外情疑雲請辭 由北市消防局副局長接任

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府今天宣布新任消防局長，將由台北市政府消防局副局長游家懿接任。前局長向永財因與疑婚外情女子多張親密合照曝光，十七日請辭，市長謝國樑准職，目前由副局長翁藝瑛代理局長職務。

市府今天表示，向永財請辭後遺缺，將由游家懿接任，待報到後舉辦布達儀式。游家懿為台灣大學土木研究所博士、中央警察大學消防科學研究所碩士，學養俱豐。在北市消防局任職其間，歷經中隊長、股長、科長、大隊長、專委、主任秘書和副局長職外，內外勤經驗豐富，歷練完整，參與多次重大火災及災難救助與災害應變中心運作。

市府說，游家懿擔任北市消防局副局長期間，積極督促消防與防災業務推展，十分熟稔消防整體工作，專業與精神受肯定。未來將借重游的長才及防救災經驗，帶領基隆市消防團隊持續向前，捍衛基隆市民的生命財產安全，打造安心、有愛的城市環境。

基隆市政府今天宣布新任消防局長，將由台北市政府消防局副局長游家懿接任。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布新任消防局長，將由台北市政府消防局副局長游家懿接任。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布新任消防局長，將由台北市政府消防局副局長游家懿接任。圖／基市府提供
基隆市政府今天宣布新任消防局長，將由台北市政府消防局副局長游家懿接任。圖／基市府提供

北市 基隆 婚外情 消防員 謝國樑 警察

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