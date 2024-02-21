肇事者恍神慘賠一條腿 男開車撞橋墩壓倒機車…芭蕾女舞者斷腿：精神崩潰

廖姓男子前天開車在台北市南港區撞上天橋橋墩，反彈壓倒芭蕾舞者陳姓女子騎乘機車，陳右腿骨折送醫，警方調查廖精神不濟肇事。陳上網貼文說，只因肇事者想睡覺，害她賠上一條腿而工作停擺，精神崩潰。

警方調查，前天下午3點半，48歲廖姓男子駕駛自小客車沿向陽路往南行駛於外側車道，經玉成國小前撞擊天橋橋墩，車輛騰空飛起反彈，壓倒左側25歲陳姓女子騎乘機車，陳右腿骨折及四肢多處擦挫傷，被消防隊送醫救治。

廖稱，前一晚失眠導致精神不佳，恍神自撞。陳上網貼文：「當所有工作都暫停時，真的精神崩潰，就因為肇事者想睡覺，害我賠了一隻腿，爸爸說就算我一生都不工作，也養得起我，鼓勵我活著已是萬幸。」