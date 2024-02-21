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趁無人看守闖入…盜走新建案銅電纜、瓦斯爐爐心變賣 警逮3嫌送辦
新湖警分局今天指出，新竹縣湖口地區日前有新興建案工地遭偷竊，犯嫌利用夜間摸黑行竊銅電纜線等財物變賣，警方循線逮捕3名涉案人，警詢後依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
新湖警分局向中央社記者表示，湖口鄉某新建工地主任日前報案指稱新建案的瓦斯爐爐心、電纜線等財物遭竊，湖口派出所獲報後調閱監視器畫面，從中鎖定3名嫌犯。
警方指出，循線逮捕43歲徐姓男子、50歲鄭姓男子及47歲黃姓女子3嫌，徐男等3嫌選擇湖口地區新興建案為犯案對象，利用新建案住戶尚未入住，趁深夜無人看守時，闖入行竊。
警方表示，3嫌犯案時會將監視器轉向以躲避查緝，得手後將銅電纜線變賣，變現贓款新台幣6萬9000餘元，警詢後將3人依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
警方指出，工地管理者應加裝監視器，並落實工地建案管理，以降低被竊風險；資源回收業者勿回收來路不明的電線，以免觸法。
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