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影／有夠衰！騎車竟遇電線垂地遭絆倒 高雄男女騎士慘送醫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區海專路和瑞屏路的交叉路口處，今天下午2時05分許，29歲林姓男騎士、58歲羅姓女騎士騎車行經該處時，因電線意外垂地因而被勾倒追撞，所幸均肢體擦傷，雙雙送醫後已無大礙。

楠梓分局指出，本起交通事故肇因，主要是2條行控中心號誌燈的電線遭不明車輛勾落，以致經過現場的林男機車煞車不及，遭電線勾倒後，又遭後方羅女機車追撞。

警獲報後隨即派員到場協助管制及交通疏導，並調閱監視器掌握肇事車輛，通知其駕駛到案說明，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方呼籲，駕駛人肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據，違者依道路交通管理處罰條例第62條，最重9000元罰鍰，駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；另依刑法肇事逃逸罪及過失傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高雄楠梓區路口號誌燈電線遭車輛勾落後，導致後方兩機車騎士被電線勾倒追撞。記者古和純／翻攝
高雄楠梓區路口號誌燈電線遭車輛勾落後，導致後方兩機車騎士被電線勾倒追撞。記者古和純／翻攝
高雄楠梓區路口號誌燈電線遭車輛勾落後，導致後方兩機車騎士被電線勾倒追撞。記者古和純／翻攝
高雄楠梓區路口號誌燈電線遭車輛勾落後，導致後方兩機車騎士被電線勾倒追撞。記者古和純／翻攝

監視器 警察 車禍

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