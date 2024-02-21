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台中國光花市停車場8旬翁陳屍車內 警方調查

中央社／ 台中21日電

台中市大里國光花市停車場內，今天上午發現83歲林姓男子倒臥在車上，警消到場時已明顯死亡未送醫，警方封鎖現場調查，將報請檢方相驗遺體釐清死因。

台中市消防局今天上午近11時獲報，大里區國光路二段的國光花市停車場內，有男子疑因身體不適倒臥車內，派遣救護人車前往，但到場時男子已明顯死亡，未送醫。

台中市警察局霧峰分局表示，大里分駐所接獲消防局轉報，警方到場封鎖現場，聯繫業者調閱監視器釐清案情，並通知鑑識人員勘察採證及聯絡家屬後續調查。

警方查出，83歲林姓男子上午10時21分單獨駕駛自小客車到停車場內停放，下車後疑因身體不適，又坐回車內駕駛座，初步調查無外力介入，將報請檢察官會同法醫相驗死者遺體釐清死因。

停車場 台中市 監視器

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