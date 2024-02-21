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影／彰化小客車撞救護車翻落水溝 4人受傷影像曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林消防分隊救護車今天凌晨與二林派出所員警3人送一名精神不穩患者到醫院後，返隊途中在草漢路與漢溪路閃紅黃燈路口，與左側一輛超車小客車撞上，小客車撞翻到水溝，造成二車共4人輕傷送醫，所幸4人已無大礙，肇事責任釐清中。

二林消防分隊救護車今天凌晨與二林派出所員警送一名精神不穩民眾到彰濱秀傳就醫後，救護車返隊途中於凌晨0時27分行經草漢路漢寶段北往南方向到漢溪路口時當時閃黃燈，而左側漢溪路小客車王姓駕駛到路口時超車前方一輛小客車，當時漢溪路閃紅燈，即與來到路口的救護車撞上，小客車撞落一旁水溝，救護車衝進路旁農田，兩車車頭都撞凹。

小客車駕駛王男和救護車內的駕駛洪姓隊員與另一名隊員和李姓員警4人均受傷送醫，4人均為擦挫傷，經治療後幸無大礙返家。

芳苑警分局表示，小客車王姓駕駛行經閃紅燈號誌路口，未依規定停讓，在超車後與救護車撞上，依道路交通安全處罰條例需開罰600元到1800元，而救護車執行公務中，到路口未減速，是否有違規仍待釐清。

二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，救護車衝進路旁農田，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，救護車衝進路旁農田，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，救護車衝進路旁農田，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，救護車衝進路旁農田，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，二車4人受傷。圖／民眾提供
二林消防分隊救護車今天凌晨救護返隊途中，在草漢路與漢溪路口，與一輛小客車撞上，造成小客車撞翻到水溝，二車4人受傷。圖／民眾提供

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