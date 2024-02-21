嬤轉身拿東西…桃園4歲童趁機溜出門 找嘸乖孫急壞報警

桃園市觀音區一名4歲小男童，昨下午趁著家人不注意時偷跑出門玩耍，男童外婆走出房門發現孫子不見急忙報警求助，員警獲報後前往男童住家附近搜尋，果然在路上看到迷路邊走邊哭的男童，隨即通知外婆前來接回，結束一場虛驚。

大園警方表示，沈姓老婦昨下午在家照顧孫子，但才進房間拿東西出來，卻發現孫子不在家裡，沈婦在住家附近找了又找，都沒看到孫子的身影，心裡非常著急，擔心寶貝孫子的安危，於是打電話向警方報案。

員警研判男童年紀還小，應該不會走太遠，於是詢問男童的衣著特徵，並從住家周邊開始擴大搜尋，員警在大街小巷中穿梭尋人，沒多久就在附近仁愛路與三民路口，發現一名男童在路上邊走邊哭，經上前關心後確認就是走失的男童，隨即將他帶回派出所，並通知外婆前來接人。

沈姓老婦趕到派出所，看見寶貝孫子平安無事，終於鬆了一口氣，她沒想到只是進房拿個東西，孫子就趁機偷跑出門，幸好有警方的熱心幫忙，孫子才沒發生其他意外，非常感謝員警的協助，讓祖孫倆能夠順利團圓。