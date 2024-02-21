高雄郵務車13秒內連續違規3項 「超狂郵差」這下倒楣了！

網傳高雄1輛郵務車昨天連續違規，在13秒鐘，不但違規逆向停車，啟動後逆向跨越雙黃線，不久遇路口紅燈還紅燈右轉，民眾直擊錄下違規畫面，直稱是「超狂郵差」。

網路社群「社會事新聞影音」今天流出影片，內容是郵差昨天駕駛郵務車執行公務，行經高雄市鳳山區福誠三街逆向停車，啟動後跨越雙黃線到對向車道，沒想到，幾秒鐘後，遇路口紅燈卻沒停車又違規紅燈右轉離去，民眾貼文直指是「超狂郵差」，直呼誇張。

高雄市警鳳山分局檢視網傳影片，表示，尚未接獲相關檢舉及報案，但將根據影片，依道路交通管理處罰條例，不依順行方向臨時停車、不依規定駛入來車道、紅燈右轉，對開郵務車的郵差開罰，3項違規行為，將可處罰1500元到4200元罰鍰。

高雄郵局得悉後，表示當時駕駛郵務車的黃姓郵差貪圖方便違反規定，將懲處申誡以上，並加強員工教育，要求務必遵守交通規則。