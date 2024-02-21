影／新北婦包內10萬放公園椅上 男偷了就跑…半路跌倒棄路邊

新北市林姓婦人今早到公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方獲報正循線追緝中。

新北市警方今天上午8時接獲從事教職的林姓婦人（60歲）報案指稱，今天一早到永和區仁愛公園兒童遊憩區旁空地運動，隨手將包包放置於一旁花圃座椅上，遭一名路過男子趁機順手竊取，抓了包包就快步逃跑。身穿紅色上衣林婦見狀，立即尾隨追逐並大聲呼叫，竊嫌見事跡敗露，逃跑時不慎跌倒並將所竊包包棄置路邊，經林婦現場清點並無任何財物損失。

轄區永和警分局新生派出所及永和偵查隊獲報到場採證，並調閱周邊監視器，目前已掌握竊嫌身影及逃逸路線，正積極擴大調閱沿線監視器畫面全力追緝中。