快訊

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北婦包內10萬放公園椅上 男偷了就跑…半路跌倒棄路邊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓婦人今早到公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方獲報正循線追緝中。

新北市警方今天上午8時接獲從事教職的林姓婦人（60歲）報案指稱，今天一早到永和區仁愛公園兒童遊憩區旁空地運動，隨手將包包放置於一旁花圃座椅上，遭一名路過男子趁機順手竊取，抓了包包就快步逃跑。身穿紅色上衣林婦見狀，立即尾隨追逐並大聲呼叫，竊嫌見事跡敗露，逃跑時不慎跌倒並將所竊包包棄置路邊，經林婦現場清點並無任何財物損失。

轄區永和警分局新生派出所及永和偵查隊獲報到場採證，並調閱周邊監視器，目前已掌握竊嫌身影及逃逸路線，正積極擴大調閱沿線監視器畫面全力追緝中。

林姓婦人今早到公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方獲報正循線追緝中。記者王長鼎／翻攝
林姓婦人今早到公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方獲報正循線追緝中。記者王長鼎／翻攝
林姓婦人今早到公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方獲報正循線追緝中。記者王長鼎／翻攝
林姓婦人今早到公園晨運，包包內有10萬元隨手放椅子上，男子路過順手抓了就跑，因半路跌倒將包包丟棄路邊，警方獲報正循線追緝中。記者王長鼎／翻攝

偷竊 永和 監視器

延伸閱讀

新北去年交通違規取締320萬件 光「這項違規」就有136萬件

空汙燒出雙北危機處理？蔣萬安：我跟侯隨時都有聯絡

新北深坑工廠大火惡臭飄台北 消防局接28件火災誤報

文山濃煙惡臭反應慢？ 蔣萬安還原處理過程：這時間已聯繫新北

相關新聞

台中男公關借數十萬未還 遭酷似「韓星」前輩菸灰缸K凹頭致死

台中市年約20多歲的王姓男子向同行李姓男子借款數次，有數十萬元的債務糾紛，今年1月12日，李等人相約王在北區一間招待所內...

台中女大生陳屍大遠百今相驗 家屬不受訪：要向NCC檢舉

台中市陳姓女大生在昨天下午被大遠百清潔人員發現，陳屍在一樓後門機電區域，經查，陳女16日已陳屍該處，直至20日才被人發現...

台中騎士與大貨車碰撞困車底 17名消防員救出無生命跡象

台中市發生死亡車禍！今天中午11點多，52歲王姓機車騎士行經潭子區中三路三段，與一輛大貨車發生碰撞，王姓騎士當場卡在大貨...

影／彰化小客車撞救護車翻落水溝 4人受傷影像曝光

彰化縣二林消防分隊救護車今天凌晨與二林派出所員警3人送一名精神不穩患者到醫院後，返隊途中在草漢路與漢溪路閃紅黃燈路口，與...

嬤轉身拿東西…桃園4歲童趁機溜出門 找嘸乖孫急壞報警

桃園市觀音區一名4歲小男童，昨下午趁著家人不注意時偷跑出門玩耍，男童外婆走出房門發現孫子不見急忙報警求助，員警獲報後前往...

鋼管跳車…回堵數公里 國1北高雄端入口匝道封閉

高雄新生高架橋58／63碼頭往國道一號方向，今天中午12時33分許，某曳引車上搭載的數根鐵管，疑似未綁緊，上橋後竟然散落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。