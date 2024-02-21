出國好奇買加熱菸入關被查獲 南投衛生局開罰5萬元

南投縣王姓一家人春節出國旅遊，發現國外機場免稅店有販售「加熱菸」商品，好奇之下購買並帶回台灣，入關時遭海關攔查，事證經移送南投縣衛生局後，決定依菸害防制法開罰新台幣5萬元，局長陳南松指出，「不論代購、自用皆違法！切勿攜帶電子煙及加熱菸入境！」

局長陳南松表示，隨著新冠疫情解封以及邊境開放，台灣出國旅遊的人數暴增，民眾常以為國外免稅店有販售「加熱菸」商品，就屬於可帶回國的商品，殊不知國內菸害防制法於2023年3月22日已修法，全面禁止類菸品（電子煙），也納管於指定菸品（加熱菸）項目中，業者須通過健康風險評估審查後，才可製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，但截至2024年1月都沒有任何廠商通過審查，因此目前加熱菸在台灣仍然違法！

陳南松並說，吸菸對身體百害無一利，加熱菸也不例外，加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害，部分國家雖並未禁止加熱菸，民眾一旦攜帶回台灣，就會成了違禁品，海關除了沒入、銷毀該菸品外，更會移送衛生主管機關，面臨新台幣5萬元以上，500萬元以下的罰鍰。

南投衛生局再度呼籲，科學實證顯示加熱菸無助於戒菸，對健康危害也不會低於其他菸品，藉這起縣內少見的開罰案例，鄉親出國旅遊出國返台請勿攜帶加熱菸、電子煙等違禁品以免受罰。如有任何菸害防制相關問題，請撥打菸害專線049-2203785或0800-531531。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康