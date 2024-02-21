新北去年交通違規取締320萬件 光「這項違規」就有136萬件

新北市去年（2023）年交通違規取締件數共計319萬9561件，若全以最低罰鍰300元計算，罰款金額超過9億5986萬8300元，其中違規停車、違規臨時停車共136萬件占最大宗。新北警列出10條取締件數最高路段，呼籲民眾遵循交通規則「遵守路權，你我安全」。尤其在路口務必停讓行人，勿酒後騎車，以免肇事自傷傷人又傷荷包。

新北市警察局交通大隊表示，為預防易肇事路段行車安全，新北市警察局除利用多元媒體、網路社群宣導通行安全，強化民眾交通路權觀念。還針對所屬16分局轄區易肇事路段，派員加強取締各項交通違規樣態，依法舉發。

新北十大違規樣態曝光 光這項就達136萬件占4成2

新北市警局交通大隊羅列去年各類違規案件最高前10大類件數，以「違規停車」78萬3677件最多，其次是「違規臨時停車」58萬1678件、再來是「未依規定使用閃光燈」30萬5578件、後依序為「超速」24萬4053件、「轉彎或變換車道未依規定」22萬7535件、「闖紅燈（含紅燈右轉）」21萬6052件、「逆向行駛」17萬9087件、「不遵守（標誌、標線、標誌）之指示」9萬3430件、「行駛人行道」7萬0011件、「未戴安全帽」5萬9603件。其中「違規停車」加上「違規臨時停車」就達136萬5355件，占總違規件數4成2。

2023年新北交通違規取締超過319萬件 開罰金額超過9億元

根據新北市警局交通大隊統計，去年（2023年）新北市交通違規取締件數共計319萬9561件，若以最低罰鍰300元計算，民眾繳納給國庫的罰單金額就超過9億5986萬8300元，令人咋舌。

從取締件數分析發現，違規停車及違規臨時停車占總違規件數4成2，有民眾抱怨表示停車格常常供不應求，又有許多住戶及商家將門口停車格視為己有，設置路障不讓外車使用，駕駛常常找不到車位，加上去年立法院通過道路交通管理處罰條例修法，放寬恢復民眾檢舉人行道、行人穿越道等違規臨停和違停，以致檢舉魔人大肆檢舉，才會造成違停遭取締件數高居不下。

遵守交通規則 新北警：遵守路權，你我安全

新北市交通警察大隊提醒，執法目的是要提醒用路人遵守交通規則，避免發生事故。警方將持續針對各項重大交通違規，如酒後駕車、危險駕車、闖紅燈、逆向行駛及不停讓行人等違規樣態加強執法，並依轄區特性及交通狀況規劃勤務，希望透過綿密勤務與落實執法，減少違規情事。

新北警同時呼籲民眾應遵守交通規則，不要因為一時僥倖及貪圖方便，影響其他用路人安全；警方會利用各項勤務、社區治安座談會、守望相助會議，至機關、團體、學校等多元場合及管道宣導交通規則及安全觀念，以期達到「遵守路權，你我安全」成效。