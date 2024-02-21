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影／台中都會公園外「烏龜翻」 肇事輕熟女：沒看到安全島

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區都會公園附近在今早發生一起轎車翻車的意外，警方據報到場調查，當時開車的是陳姓女子，沒有酒精濃度，自述「沒有看到安全島」，才會在左轉時，撞上安全島而翻覆，陳女與車內另名女乘客都沒有受傷，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

經查，台中市陳姓女子（38歲）在今天上午10時許，開車載人行經都會公園附近的都會園路，行經西屯路三段時欲左轉，陳女在左轉時，撞上安全島導致轎車翻覆，四輪朝天，轎車的車頭、車身都有受損，但陳女與乘客沒有受傷。

第六警分局交通分隊據報到場，陳女沒有酒精濃度，陳女自述因轉彎時，「沒有看到安全島」，才會翻車，初判肇事原因是未注意車前狀況，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市陳姓女子今早開車行經都會公園附近時，疑未注意到安全島，導致撞上安全島後，車輛翻覆。圖／讀者提供
台中市陳姓女子今早開車行經都會公園附近時，疑未注意到安全島，導致撞上安全島後，車輛翻覆。圖／讀者提供
台中市陳姓女子今早開車行經都會公園附近時，疑未注意到安全島，導致撞上安全島後，車輛翻覆。圖／讀者提供
台中市陳姓女子今早開車行經都會公園附近時，疑未注意到安全島，導致撞上安全島後，車輛翻覆。圖／讀者提供

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