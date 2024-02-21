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影／板橋小黃闖紅燈猛撞機車 騎士被撞飛翻滾重摔…驚險畫面曝
新北市板橋區文化路華江橋下橋處，昨天下午發生計程車闖紅燈撞傷騎士事故。63歲郭姓計程車司機昨天下午3時許行經華江橋下橋處往板橋方向時，因違規闖紅燈猛撞騎機車通過路口的侯姓男子，侯男當場被撞飛在空中翻滾一圈後重摔落地，所幸送醫後並無大礙。警方將舉發郭男闖紅燈，確切車禍原因正調查中。
據了解，闖紅燈的63歲郭姓計程車司機，昨天下午3時許開車行經板橋區文化路二段華江橋下橋處往板橋方向，此時前方路口已轉變為紅燈，郭男竟直接駕車穿越路口，此時右方文化路二段505巷已有多輛機車起步欲左轉，其中騎在前方的58歲侯姓男子當場被攔腰撞上，侯男整個人被撞飛騰空翻轉後重摔落地，倒在地上痛得無法動彈。
警方及救護人員獲報趕抵，發現侯男全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。
肇事的郭男則未受傷，雙方酒測值均為0，警方依規定拍照並調閱路口監視器，初步研判郭男闖紅燈肇事，將依道路交通管理處罰條例開單告發，後續將持續釐清確切車禍原因。
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