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影／板橋小黃闖紅燈猛撞機車 騎士被撞飛翻滾重摔…驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區文化路華江橋下橋處，昨天下午發生計程車闖紅燈撞傷騎士事故。63歲郭姓計程車司機昨天下午3時許行經華江橋下橋處往板橋方向時，因違規闖紅燈猛撞騎機車通過路口的侯姓男子，侯男當場被撞飛在空中翻滾一圈後重摔落地，所幸送醫後並無大礙。警方將舉發郭男闖紅燈，確切車禍原因正調查中。

據了解，闖紅燈的63歲郭姓計程車司機，昨天下午3時許開車行經板橋區文化路二段華江橋下橋處往板橋方向，此時前方路口已轉變為紅燈，郭男竟直接駕車穿越路口，此時右方文化路二段505巷已有多輛機車起步欲左轉，其中騎在前方的58歲侯姓男子當場被攔腰撞上，侯男整個人被撞飛騰空翻轉後重摔落地，倒在地上痛得無法動彈。

警方及救護人員獲報趕抵，發現侯男全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。

肇事的郭男則未受傷，雙方酒測值均為0，警方依規定拍照並調閱路口監視器，初步研判郭男闖紅燈肇事，將依道路交通管理處罰條例開單告發，後續將持續釐清確切車禍原因。

侯男的機車被撞後噴飛到20公尺外。記者黃子騰／翻攝
侯男的機車被撞後噴飛到20公尺外。記者黃子騰／翻攝
計程車闖紅燈撞飛騎士(紅圈處)。圖／擷取自記者爆料網行車紀錄器分享群組
計程車闖紅燈撞飛騎士(紅圈處)。圖／擷取自記者爆料網行車紀錄器分享群組
這樣計程車闖紅燈撞上騎士。記者黃子騰／翻攝
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撞飛 計程車司機 車禍

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