澎湖跨海大橋婦人落海 陸海空搜尋近20小時尋獲女屍

澎湖跨海大橋昨天傳出1名婦人落海失蹤，澎湖消防局與海巡單位及空勤總隊陸海空搜尋，今天近午，發現疑落海婦人，但是婦人已經溺斃。

據了解，昨天下午3時40分，1名年約60歲的婦人自澎湖跨海大橋南側西嶼落海，目擊民眾立即報警，警方在橋上發現疑似婦人留下的衣服和手機，立即通報消防、海巡動員救人，空勤總隊也自台中起飛直升機，赴案發地空中搜尋落海婦人。

由於跨海大橋下海流湍急，海流流向南向北，陸上搜尋人員由西嶼往西北方白沙海岸找尋，今天上午11時30分許，警、消及海巡人員果然在白沙通樑西港岸際，發現疑似落海的婦人，但是人已氣絕。

據悉，落海者疑是住花嶼的伍姓婦人，由澎湖縣警白沙分局通知家屬，並報請澎湖地檢署相驗，查明死因。

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