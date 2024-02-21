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影／男深夜闖司法博物館行竊 見警想噴滅火器卻不會用

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市46歲李姓男子昨天凌晨2點，涉嫌進入司法博物館四處遊晃，除持掃把並在通道隨手拿取1支滅火器，且四處扯動館方鐵門，啟動警報器為保全人員發現報警，員警也馳赴現場，當場將李嫌壓制在地並上銬逮捕， 警詢後依竊盜、非法侵入及毀損等罪嫌法辦。

據了解，李姓男子平日無業四處遊蕩，20日凌晨擅入司法博物館永福路後門處通道四處遊晃，期間並擅自取拿拖把及放於走道滅火器四處拉動鐵柵門意圖進入，種種動作也立即觸動警報器為保全人員發現報警。

李男一聽到遠方傳來警車聲響，立即躡腳躲至柵門旁，並持滅火器意圖反抗，不料卻未開啟保險栓致無法使用而丟棄，後續也為員警搜捕發現雙面包圍並壓制控制，遭當場上銬逮捕帶回派出所。

館方及員警共同配合下，第一時間即逮捕意圖侵入之竊嫌，除滅火器1支(1000元)遭丟棄受損外，未有任何其他損害。警詢後將李嫌依竊盜、非法侵入及毀損等罪嫌送辦。

台南市警二分局表示，員警獲報迅速到場，通力合作將深夜企圖行竊犯嫌當場逮捕送辦，避免財產受損，也將持續加強重點時段、路段安全巡守工作，保護民眾生活住居安全。

台南市46歲李姓男子涉嫌進入司法博物館四處遊晃，除持掃把並在通道隨手拿取1支滅火器，員警獲報當場將李嫌逮捕，警詢後後依竊盜、非法侵入及毀損等罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市46歲李姓男子涉嫌進入司法博物館四處遊晃，除持掃把並在通道隨手拿取1支滅火器，員警獲報當場將李嫌逮捕，警詢後後依竊盜、非法侵入及毀損等罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

保全 博物館 司法 竊盜

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