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影／新莊舊公寓起火 8隻喵星人奄奄一息…新北消防救出3人送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區民安西路一棟舊公寓五樓，今天清晨發生火警，火勢瞬間竄燒衝向天際。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，於5樓臥室救出受困3人，另在5樓頂加蓋處發現奄奄一息的8隻貓咪，緊急協助3人送醫，所幸3人沒有生命危險，起火原因待查。

據了解，新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓住戶，今天清晨6時許突然聽到「喀」的一聲，旋即整間跳電。臥房內賴男（47歲）、鐘女（53歲）、張姓男童（5歲）3人打開房門查看，赫見客廳已火煙一片，鐘女、張童趕緊關閉房門，躲在臥室窗戶旁等待救援，賴男則拿滅火器試圖滅火。

新莊警分局獲報派員前往交管，新北市消防局則出動各式搶救車輛23車、消防員59人趕抵，經布水線入內灌救，於臥室內救出受困3人，檢視賴男手臂、背部8%二度燒傷意識清楚、鐘女輕微嗆傷意識清楚、張姓男童輕微嗆傷意識清楚，緊急協助送醫急救，所幸皆沒有生命危險。

另外，消防員在5樓頂加蓋處發現8隻奄奄一息的貓咪（協助CPR並移置陽台空曠處）。經殘火處理，於客廳發現沙發碳化嚴重，初估燃燒面積約2平方公尺，起火原因待查。

新北市消防局第二救災救護大隊提醒，民眾若不慎遇到住宅起火，等待救援時，應先關閉房門，除可阻擋火煙外，還可有效降低火勢延燒速度。通報119救援時，切記要告知消防人員待救位置，以利消防人員第一時間救援。

新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓，今天清晨6時許起火，消防員救出受困3人送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓，今天清晨6時許起火，消防員救出受困3人送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓，今天清晨6時許起火，消防員救出受困3人送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓，今天清晨6時許起火，消防員救出受困3人送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓，今天清晨6時許起火，消防員救出受困3人送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區民安西路24巷18弄一棟舊公寓5樓，今天清晨6時許起火，消防員救出受困3人送醫，所幸沒有生命危險，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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