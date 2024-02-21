誤觸車鎖嘉義男童受困車內 消防員手機播動畫安撫等備鑰

嘉義市有名粗心媽今下車時，車內男童誤觸電子閥門將車門鎖上，急得向嘉義市消防局求救，消防員到場手機播放動畫安撫男童，試圖破窗搶救時，幸好男童父親急忙找到備用鑰匙趕到順利脫困。

市消防局在19日上午10點28分接獲民眾報案，四維路發生小朋友受困車輛內案件，德安分隊立即出勤前往救護。現場為一輛自小客車停於民宅前方，車上有名年約3、4歲男童反鎖受困於車內，當時環境氣溫約28度，車內男童臉色紅潤冒汗，行為及精神狀況正常，可持續與母親互動。

男童母親表示，剛下車時，男童不慎誤觸電子閥門開關導致車門上鎖，因該車種無實體車鎖設計，鎖匠表示無法開鎖，她已連絡丈夫從家中尋找備用鑰匙，又擔心男童長時間待在車內會有意外，因此報案求助。

消防員預先使用玻璃保護膜黏貼於受困位置對向車窗，準備破壞工具，如果發生緊急狀況將進行車體破壞搶救；為安撫男童情緒，消防員手機撥放兒童動畫，並置於車窗上，供男童觀看。所幸男童父親及時趕到，並使用備用鑰匙開啟車門，順利脫困，救護員關心男童身體狀況，雖滿身大汗，但體溫正常，意識清楚，母親表示自行照顧婉拒送醫，後續交由警察及相關單位處理。

市消防局提醒民眾，孩童及小狗單獨留在車內，都可能發生缺氧、窒息或中暑的危險，千萬不可有「離開一會」的僥倖心態，並養成下車時查看全車的習慣，若不慎發生受困於車內狀況，請立即通報警消人員到場協助救援。