影／一句「不然過來講」引發5人三峽街頭混戰 警趕抵壓制法辦

蘇姓三兄弟今天凌晨在新北三峽區光明街住處喝酒，疑因說話聲音太吵，引起鄰居鄧姓兩兄弟不滿嗆罵，蘇姓兄弟回嗆一句「不然過來講」，引發5人街頭混戰，過程中蘇家小弟持大鐵棒毆打鄧姓兩兄弟，警方獲報趕抵，控制滋事5男一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，蘇男（47歲）、蘇男（49歲）、蘇男（56歲）等三兄弟，昨天晚上在新北市三峽區光明街住處喝酒，今天凌晨近1時許，3人因說話聲音過大吵到鄰居，鄧男（49歲）、鄧男（50歲）兩兄弟出言警告「放低音量」，蘇姓三兄弟不滿回嗆一句「不然過來講」，與鄧姓兩兄弟爆發口角。

過程中，蘇家小弟（47歲）持大鐵棒揮打鄧家兩兄弟，導致鄧家兩兄弟頭部受傷。警方獲報趕抵試圖控制滋事5人，但蘇家老二（49歲）、老三（47歲）藉酒意，無視員警喝令趴下，用身體衝撞員警，還持安全帽攻擊、撥掉員警手中警棍，當場被員警壓制，帶回滋事5人返回派出所查辦。

偵詢時，雙方坦承皆有喝酒，蘇氏兄弟辯稱，是不滿被鄧家兩兄弟出言警告，要他們放低音量，鄧氏兄弟則反駁說是對方挑釁「不然過來講」，雙方互控傷害，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送5人移送法辦；另再依妨害公務罪嫌法辦蘇家老二、老三。

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