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最高溫達35度！新春穿冬衣近來反飆高溫 嘉市民熱昏送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

近來天氣不穩定時而寒冷時而飆高溫，不少民眾剛度過春節穿著冬衣氣候，近來天氣不但轉晴甚至飆高溫，嘉義市有名機車騎士受不了高溫昏厥，市消防救護人員據報及時協助送醫診治。據氣象署預測，嘉市今天最高溫達35度，早晚溫差大，市消防局提醒民眾觀察氣候狀況穿著適合衣物。

嘉義市消防局昨天下午1點34分接獲報案，新生路與林森東路交叉口有民眾自摔需要救援，東區分隊人車到達現場，發現有名年約68歲男性機車騎士倚靠於路邊，神情痛口且不斷冒汗，身旁有名休假警員協助攙扶。

救護人員關切騎士身體狀況，意識清楚但肢體無力且步態不穩，他表示欲到醫院就診拿藥，不料騎到一半機車沒油，隨後牽車步行前往加油站，行經路口時感到頭部暈眩無法施力；救護人員立即測量生命徵象狀況，其體溫達38.5且無法正常站立及行走，隨後將他攙扶至擔架上並持續測量生命徵象及心理支持等救護處置，送往嘉義基督教醫院續作診治。

嘉義市消防局提醒民眾，近日氣溫變化大，應觀察氣候狀況穿著適合衣物，並評估身體狀況，如有身體不適情形應立即撥打電話求援，切勿勉強造成憾事。

近來早晚溫差大，白天甚至飆高溫，嘉義市有名騎士疑受不了高溫昏厥。圖／翻攝畫面
近來早晚溫差大，白天甚至飆高溫，嘉義市有名騎士疑受不了高溫昏厥。圖／翻攝畫面
據氣象署預測，嘉市今天最高溫達35度，早晚溫差大，市消防局提醒民眾觀察氣候狀況穿著適合衣物。圖／翻攝畫面
據氣象署預測，嘉市今天最高溫達35度，早晚溫差大，市消防局提醒民眾觀察氣候狀況穿著適合衣物。圖／翻攝畫面
嘉義市消防局救護人員協助民眾就醫。圖／翻攝畫面
嘉義市消防局救護人員協助民眾就醫。圖／翻攝畫面

嘉義 氣溫 高溫

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