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深坑光電公司倉儲大火 鋰電池「復燃」持續釀有毒惡臭濃煙

聯合報／ 記者王長鼎黃子騰／新北即時報導

新北深坑區北深路三段1間光電公司倉儲地下室昨天下午發生火警，因地下室內堆放紙箱及大量雜物，火勢迅速延燒到1樓至3樓倉儲，導致存放的大量藍芽耳機、LED燈等含有鋰電池的產品遭到波及，大量惡臭濃煙隨風飄散雙北市造成民眾恐慌。昨天晚間火勢雖宣告撲滅，但因鋰電池復燃，目前仍在殘火處理。

新北市消防局表示，深坑區北深路三段1處連棟式3樓建築物為同一家光電公司的倉儲。昨天下午2時許連通的地下室冒煙起火，火勢延燒至樓上1至3樓，新北市消防局出動100輛各式消防車，200名消防人員前往搶救，傍晚5時許將火勢控制，晚間6時30分宣告撲滅，初估燃燒面積約1000平方公尺。

但因樓上堆放大量藍芽耳機、LED燈等含有鋰電池的3C產品，火勢雖宣告撲滅，但消防人員在殘火處理時，鋰電池接觸空氣後又再度復燃，目前消防人員仍在現場持續殘火處理。

但這起火警燃燒卻產生大量惡臭濃煙，遠在台北市、新北市新店、中和、永和的民眾都聞到濃厚的燒塑膠臭味，新北市環保局昨晚派員前往現場檢測，並緊急提醒市民建議暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

地下室竄出濃煙及火舌，延燒隔鄰2間廠房1樓，消防人員奮力灌救。記者黃子騰／翻攝
地下室竄出濃煙及火舌，延燒隔鄰2間廠房1樓，消防人員奮力灌救。記者黃子騰／翻攝

新北 深坑 火災 臭味

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