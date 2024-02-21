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影／機車卻掛電動自行車牌 雄警瞬間秒起疑埋伏逮竊嫌

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄日前有民眾的白色普通重型機車失竊，焦急前往派出所報案，經員警循線追查，周日凌晨，警方在岡山區新樂街一帶，發現一輛普重機符合遭竊車型和顏色，卻懸掛「電動自行車」車牌，但比對引擎號碼，正是遭竊車無誤，經埋伏等待，警順利將竊車49歲夏姓男子逮捕送辦。

岡山分局指出，壽天派出所當天受理失竊後，隨即調閱路口監視器，發現該機車被身分不詳男子莫名騎走，並通報各單位加強線上查緝。

周日凌晨，巡警在岡山區新樂街一帶，發現一輛神似遭竊車型的普重機，經對照車牌卻發現是電動自行車，但員警瞬間發現異常，該車明明有「排氣管」卻懸掛電動車牌，顯然不合常理。

於是，員警比對該車引擎號碼，經確認無誤後，索性在附近埋伏等候牽車人，果不其然，正是竊車的夏男前來牽車，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

岡山分局呼籲，民眾停放車輛時，可拍照確認位置，且應盡量避免昏暗死角，並將車輛確實上鎖，可降低遭竊的可能。

民眾聲稱有確實取走機車鑰匙，機車仍遭竊取。記者古和純／翻攝
民眾聲稱有確實取走機車鑰匙，機車仍遭竊取。記者古和純／翻攝
警方一看機車才有排氣孔，便知是贓車。記者古和純／翻攝
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岡山 竊盜 重機

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