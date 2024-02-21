影／機車卻掛電動自行車牌 雄警瞬間秒起疑埋伏逮竊嫌
高雄日前有民眾的白色普通重型機車失竊，焦急前往派出所報案，經員警循線追查，周日凌晨，警方在岡山區新樂街一帶，發現一輛普重機符合遭竊車型和顏色，卻懸掛「電動自行車」車牌，但比對引擎號碼，正是遭竊車無誤，經埋伏等待，警順利將竊車49歲夏姓男子逮捕送辦。
岡山分局指出，壽天派出所當天受理失竊後，隨即調閱路口監視器，發現該機車被身分不詳男子莫名騎走，並通報各單位加強線上查緝。
周日凌晨，巡警在岡山區新樂街一帶，發現一輛神似遭竊車型的普重機，經對照車牌卻發現是電動自行車，但員警瞬間發現異常，該車明明有「排氣管」卻懸掛電動車牌，顯然不合常理。
於是，員警比對該車引擎號碼，經確認無誤後，索性在附近埋伏等候牽車人，果不其然，正是竊車的夏男前來牽車，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。
岡山分局呼籲，民眾停放車輛時，可拍照確認位置，且應盡量避免昏暗死角，並將車輛確實上鎖，可降低遭竊的可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言